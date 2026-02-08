Javier, médico de urgencias con 32 años de experiencia: "Te están pagando 2.400 euros, no digo que no sea un sueldo en condiciones, pero estamos hablando de salud"

El doctor Javier Caracuel es un médico de urgencias que ha hablado, entre otros temas relacionados con la sanidad, sobre el salario base de un médico en Andalucía. Lo ha hecho en una entrevista concedida al pódcast El Hombre Descalzo, presentado por Álvaro.

El doctor reconoce que el sueldo completo, complementos incluidos, es uno en condiciones, pero da varios avisos sobre por qué no sería suficiente para un médico. "El sueldo base de un médico, lo que pone en la nómina, son 1.230 y algo de euros. Lo que pasa es que después es que hay una serie de complementos", explica.

Según cuenta, en la sanidad andaluza hay dos nóminas: la nómina ordinaria y la nómina complementaria, que son "las guardias y las tardes". "La ordinaria pone el sueldo base, y ahora hay un complemento de formación, tal y se pone en 2.380-2.400 euros, ese es el sueldo que gana un médico que no haga guardias", añade.

Un sueldo en condiciones, pero...

"Yo no digo que no sea un sueldo en condiciones, pues sí, tal y como está la economía, pero es que estamos hablando de salud, estamos hablando de la responsabilidad... Lo que pasa en España, como además están las competencias sanitarias transferidas, pues ya no se gana lo mismo aquí, que en Barcelona, en el País Vasco, en Canarias o en Ceuta", afirma.

Por lo tanto, reflexiona: "La salud no es igual para todos, porque la salud, aunque el centro del sistema es verdad que es el enfermo, es como el que tiene un bar, depende de cómo estén los profesionales".

Lo compara con la hostelería, en el que depende mucho del estado anímico y laboral de los profesionales: "Si tú vas a poner un bar y los camareros están cabreados, el bar no funciona. Eso es lo que está pasando en la sanidad".

La pandemia, "la gota que colmó el vaso"

Achaca a la pandemia del COVID-19 la "gota que colmó el vaso" para los sanitarios. "Ya estábamos mal en general, pero más en Andalucía", recuerda.

"Como se suspendió todo lo que no era urgente u oncológico, como la cirugía... Recuerdo cuando estaba el COVID en plena fase, las ocho plantas del Hospital General Virgen del Rocío, más las seis plantas de traumatología, más las otras cuatro que hay en el hospital, llenas de enfermos con infecciones respiratorias", relata.

Para él, supuso una situación de "estrés importante" para los sanitarios, sobre todo para los que "estábamos en primera línea": "Al final ha provocado que aumente aún más la lista de espera de todos, pero es que además la gente se sigue poniendo mala, entonces está todo sobresaturado".