Jordi Évole habla del polémico viaje de Ayuso a México de una forma que va a sentar fatal en Sol

El periodista Jordi Évole se ha pronunciado como muy pocos sobre el polémico viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha tenido que regresar de forma adelantada a España tras acusar a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de promover un boicot contra ella.

La líder de México cargó contra Ayuso por su "ignorancia" y falta de conocimiento sobre la figura de Hernán Cortés. Visto todo el embrollo provocado por la visita de Ayuso, Évole no ha dudado en hablar de ello en su columna semanal en La Vanguardia.

"Madrid son muchos madriles, pero el que está cogiendo más protagonismo, el que hace más ruido, es el Madrid del p’alante que ha hecho famoso el jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez", ha señalado.

Évole ha asegurado que la capital española "está pariendo a personajes como Vito Quiles, que consigue todo lo que se propone, en muchos casos con la connivencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

"Líder es quizás la palabra que más daño le hace a Núñez Feijóo porque semana tras semana alguien dentro de su propio partido consigue opacarlo", ha destacado el periodista.

"El 'ayusismo' es una forma de vida"

Évole no ha dudado en rescatar que ese alguien "normalmente es Isabel Díaz Ayuso, que más que lideresa del PP, es la jefa del PA: Partido Ayusista". "El ayusismo es una forma de vida. Libertad, cañitas, circuitos urbanos de Fór­mula 1, y demostrar que cada día se puede tener una ocurrencia llamativa y superarse al día siguiente, y que eso nunca te pase factura", ha razonado.

"Máquina de titulares, de frases cortas como si fuesen a ser publicadas en una red social, haciendo el trabajo a los redactores de los medios, que tienen el titular en bandeja. Ella declama esas frases en su tempo justo, mirando donde hay que mirar, con la cadencia conveniente, ya sea en sus constantes ruedas de prensa o en una de sus habituales entrevistas, eso sí, siempre en medios afines", ha añadido.

"No era un viaje diplomático"

Tras ello, el periodista de laSexta ha hablado de la gira por México. "Viaje que dijo ayer que cancelaba, según la comunidad, por el boicot del gobierno mexicano, aunque la oposición la acusara de tomarse unas vacaciones pagadas", ha expuesto.

"Cuando viaja, Ayuso no lo hace sola. Aparte del séquito, siempre la acompañan la polémica y la provocación, que llevan sin remedio a la crispación. Y eso que era un viaje para reforzar los vínculos económicos y culturales con México", ha contado.

Tampoco ha dudado en reconocer que "hay que tener ganas de jarana cuando llegas a México y lo primero que haces es reivindicar al conquistador Hernán Cortés". "Es como ir mañana al Camp Nou con la camiseta de Figo".

"Lo de Ayuso no era un viaje diplomático. Era una performance, un show, con mucha más repercusión que un viaje que realmente se dedicase a reforzar los vínculos entre pueblos. Porque eso de los vínculos es mucho más aburrido que ensalzar a Hernán Cortés. O reclamar la j y no la x cuando escribimos México", ha justificado.

Jordi Évole ha destacado que la presidenta madrileña sabe "ser noticia" y está convencido de que "su entorno está feliz" y más tras la reacción de Claudia Sheinbaum. "Cualquiera que se haga amiga de Sánchez pasa a ser automáticamente su enemiga", ha expuesto.