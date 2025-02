Lo que ha hecho una clase de 2º de ESO con su profesor es una obra maestra: de aprobado general

La imaginación no tiene límites y se a eso se le une que la esperanza es lo único que se pierde aparece como resumen lo que ha hecho una clase de 2º de ESO con su profesor en los últimos días.

Tal y como ha explicado @Vict0r__CCCP, profesor de Geografía e Historia, todos sus alumnos le han hecho entrega de un documento de varias páginas que le ha llamado mucho la atención.

"Mis alumnos de 2ºESO me han pedido cambiar la fecha de un examen con '95 tesis, porfaa profe', basándose en las 95 tesis de Martín Lutero", ha relatado el docente en una publicación en la red social X.

Los estudiantes le explicaron cuál era el motivo por el que debería cambiar la fecha de la prueba. "Todo comenzó en una guardia de historia teniendo el examen 2 días después. Después de esa hora, al señor Víctor se le ocurrió mandar mucha tarea", han indicado.

"Un grupo de alumnas mientras lo hacían se dieron cuenta de que no quedaban muchos días para el examen de esa asignatura y que no les daba tiempo a sabérselo todo al 100% porque al ser bastantes cosas, se iban olvidando de lo estudiado anteriormente", han explicado los alumnos.

Los estudiantes decidieron crear un grupo de WhatsApp para compartir varias ideas y hacer "un documento precioso para que su profesor tuviese piedad". "El desenlace de esta motivadora e increíble historia depende completamente del queridísimo Víctor. Por favor y gracias", han asegurado.

Tras exponer 95 tesis, el profesor ha dado a conocer cuál ha sido su decisión. "Después de este alarde de originalidad, no he podido negarme 😂", ha reconocido, en un tuit que suma más de 4.000 me gusta.

Hay gente que considera que lo que han hecho los alumnos de 2º de ESO es "una obra maestra" y algunos han pedido el aprobado general.