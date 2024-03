Lo que le ha pasado al ir a pasar la ITV está en boca de medio TikTok

La usuaria de TikTok @marilynsclosetb ha contado lo que le ha ocurrido al pasar la ITV del coche y ha generado más de 600 comentarios. "Juro que soy inteligente, pero me traicionan los nervios", ha advertido.

"Si no me hubiesen parado, probablemente jamás me hubiera enterado", ha manifestado. De hecho, ha dejado en claro que con su vehículo anterior, bastante antiguo, le enviaban un papel indicándole que debía pasar la inspección.

La primera "cagada" fue ir a la ITV que no era, pero se acabó quedando allí ya que era a la que ha ido desde hace muchos años y no le suponía un coste muy elevado.

Primero le pidió ayuda al examinador para abrir el capó, después para encender las luces ("mi cerebro estaba empeñado a que estaban a mi derecha y no en mi izquierda"), y luego tampoco ha sabido dónde estaban las luces de niebla.

En resumidas conclusiones, muchas cosas que ya sabía no ha podido ponerlas en práctica ya sea por despiste o por tener mil cosas en la cabeza, por lo que "el señor debía pensar que me faltaba un hervor y ya me imaginaba que me quitaban el coche ah