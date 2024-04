Lo llaman "mena" y su reacción supera 60.000 'me gusta' en menos de 24 horas

El tiktoker @k_dekande ha logrado un importante éxito en la red social china al mostrar la respuesta que ha dado a una persona que, durante un directo, lo ha llamado "mena". La forma despectiva para referirse a los menores no acompañados.

"Menas fuera. ¿Fuera de dónde, señora? Yo soy patera, no mena. Aprende vocabulario de la calle, señora. Si eres racista al menos selo con propiedad. A mí me llamas mono, me llamas oscuridad, me llamas negro, pero no me llamas mena porque yo no soy mena. Yo soy patera", ha respondido.

Un vídeo que lleva en menos de 24 horas más de 600.000 reproducciones, casi 70.000 'me gusta', casi 800 comentarios y se lo han guardado más de 4.400 personas, todo un éxito en TikTok.

En los comentarios muchos aplauden que se haya tomado ese mensaje racista con sentido del humor. Además, alaban su paciencia ante este tipo de comentarios. "Eres un fenómeno", "buenísimo como se lo toma como humor", "qué maquina", "eres un jefe" y "me ha matado como la vacila" son algunos de los comentarios que le han dedicado.