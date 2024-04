Revuelo por las palabras de Alsina sobre Oltra y la comparación que hace: le dan en izquierda y derecha

Carlos Alsina se ha convertido en noticia por su editorial de este miércoles 3 de abril, en el que analizaba el caso de la política valenciana Mónica Oltra y el archivo de la investigación por el caso de abusos cometidos por su exmarido.

En su monólogo, el periodista ha comparado este caso con el del novio de Isabel Díaz Ayuso, razón por la cual ha sido muy criticado por la izquierda y por algún sector de la derecha mediática.

"Mónica Oltra no cometió delito alguno. Su marido sí, abusó de una menor tutelada. Pero ella, no. No había caso ni de ocultamiento ni de abandono de menores ni de prevaricación ni de nada. Ni siquiera indicios que merecieran tal nombre, a juicio de quien al final juzga, que es la jueza", ha empezado diciendo el presentador de Más de uno, en Onda Cero.

Ha explicado Alsina que Oltra dejó el gobierno valenciano hace año y medio, cuando fue imputada, y que su partido, Compromís, quiere saber ahora quién repara el daño causado. Varios analistas señalan que la caída de Oltra fue clave en la caída del Gobierno del Botánico.

Para el comunicador, Oltra "pagó el pecado de haber aplicado ella la misma medicina a sus rivales" ya que partido "exigió la cabeza de Rita Barberá por el caso aquel de los gastos de protocolo en el ayuntamiento valenciano".

Y aquí viene la parte que ha indignado a muchos, la comparación con el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Sería más creíble la exigencia de reparación que está haciendo la izquierda a quienes condenaron sin pruebas a Mónica Oltra si pusiera hoy el grito en el cielo ante las sentencias de culpabilidad que sus propios dirigentes emiten respecto, por ejemplo, de Isabel Díaz Ayuso. A la que vienen imputando desde hace semanas lucrarse con la utilización del piso de su novio, denunciado (él que no ella) por fraude fiscal".

Después ha mencionado que el Gobierno ha alegrado de la resolución de Oltra y ha metido el caso, ya archivado, del hermano de Ayuso. Ha afirmado Alsina que "el presidente Sánchez sigue refiriéndose a ese asunto como un caso de corrupción del que hace responsable a Ayuso, que es una forma sutil de llamarla corrupta (no sé si al ministro Puente le parecerá insulto o sarcasmo)".

Este editorial ha sido muy comentado en la red social de Elon Musk y también en tertulias de radio. Este mismo jueves, Federico Jiménez Losantos ha afirmado que "a Alsina se le puede criticar pero merece respeto". Antes ha hablado de "una campaña de la SER, Onda Cero y Prisa" para defender a Mónica Oltra. A las 8 de la mañana también ha mencionado a Alsina: "Chico, pero vamos a ver, ¿cómo que la inocencia de Mónica Oltra? Será inocente si nace otra vez".