Lo que pasa durante esta entrevista en San Fermín quita el hipo: el gesto de la reportera lo dice todo

Poco antes del inicio del sexto encierra de las populares Fiestas de San Fermín, una cornisa se ha desprendido y uno de los fragmentos ha golpeado a un hombre de unos 58 años, resultando herido leve y trasladado al Hospital Universitario de Navarra.

El miembro de un grupo de amigos, que además publica vídeos en TikTok bajo el usuario @kanayascrew, ha sido entrevistado por La 1 para que explicara lo que había ocurrido. Lo que ha pasado en mitad de la entrevista ha sido un susto tremendo y una anécdota que por poco no puede contar.

Hablando del desprendimiento de un trozo de cornisa, como si invocara sus propias palabras, otro trozo de un balcón ha caído justo a su lado, faltando apenas centímetros para que impactara en su cabeza. Es como si la mala suerte lo hubiera perseguido, porque ha ocurrido justo después de decir "lo raro es que no me haya caído a mí encima, porque tengo una atracción a las desgracias que no te puedes imaginar".

La reacción de la reportera ha sido todo un poema, gesticulando de manera evidente su sorpresa y susto por lo que acababa de ocurrir. Cuando ya todo había pasado, el grupo de amigos se lo había tomado a risa, pero la respiración se les había cortado durante unos segundos.

"Si no te mata el toro, te mata la piedra", ha comentado uno de ellos con ironía. Las reacciones han empezado a surgir sin parar: "Qué suerte has tenido chaval". "San Fermín siempre promete jajajaja", comenta otro usuario.