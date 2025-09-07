Lo que hace Sinner cuando la final del US Open se retrasa por Trump está siendo muy comentado

Carlos Alcaraz se enfrenta este domingo a Jannik Sinner por el puesto del número uno del mundo de la ATP en la final del US Open, que tenía previsto comenzar a las 20:00 (hora española), pero que la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus medidas de seguridad han provocado que se retrase 30 minutos, según ha informado la organización.

"Como consecuencia de las medidas de seguridad implementadas y para garantizar que los aficionados tengan tiempo adicional para ocupar sus asientos, hemos retrasado el inicio del partido de hoy", ha anunciado la organización en su cuenta de la red social X.

Sin embargo, el duelo se ha alargado más de lo anunciado, ya que a las 20:30 (hora española) lo que ha comenzado ha sido el himno de Estados Unidos, mientras los protagonistas permanecían calentando a la espera de su turno.

De hecho, a muchos les ha llamado la atención y han comentado en las redes sociales lo que ha hecho Sinner durante ese tiempo de espera: jugar tranquilamente con un pequeño balón.