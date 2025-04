Lo que estaba viendo una persona mientras iba en un autobús conquista a todo el mundo

Han pasado más de 22 años desde que entró en las vidas de todos los españoles la serie Aquí no hay quien viva y su eco sigue presente hoy en día siendo incluso una de las más vistas en Netflix y en antena, con las continuas redifusiones que se hacen.

La comunidad que crearon las historias de los vecinos de Desengaño sigue siendo fuerte y teniendo una gran repercusión en redes sociales, donde es habitual ver escenas, memes y momentos icónicos de la serie.

Este miércoles ha sido la usuaria de X @hajarsita2 la que ha compartido una foto de una persona viendo en un autobús la serie en el móvil. "Hay una chica mirando Aquí no hay quien viva en el bus, ella es de esta comunidad seguro", ha comentado en la publicación.

En la imagen que ha publicado se puede como, efectivamente, había una persona en el asiento de delante de la usuaria viendo la serie en el móvil, que lo tiene apoyado sobre la mesa de bandeja de su asiento.

Su tuit lleva más de 5.000 reproducciones y lleva más de 300 me gusta, aunque además también ha recibido comentarios como los de otro usuaria. "La ilusión que me hace siempre encontrarme un fan de esta serie… el otro día me encontré una chica con una camiseta de la serie y se habrá pensado que estoy loca, porque empecé a sonreírle muchísimo JAJAJAAJAJAJAJA", ha escrito @Lalapo34.