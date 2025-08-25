Lo que se ha visto en una calle de un pueblo de Extremadura es una maravilla: marca España 100%

La popular cuenta Cabromotor de Instagram, que tiene casi 800.0000 seguidores en su perfil de esta red social, ha publicado una imagen de lo que han hecho unas señoras en un municipio de Extremadura y esta no ha tardado en hacerse viral.

En la foto se puede ver a unas mujeres tomando el fresco en unas hamacas en la puerta de sus casas. Ellas están sentadas, hablando y disfrutando, mientras un hombre también completa la escena de pie desde una de las casas.

Sin embargo, esa estampa habría sido una más de las que se ven en pequeños municipios de toda España durante los meses de verano, pero ha habido un detalle que la ha convertido en especial y única.

Las protagonistas de la imagen han colocado delante de ellas, a escasos metros, y en la carretera un triángulo de emergencia avisando a los conductores que están ahí y que tengan cuidado.

En X ha sido la tuitera Mamen Sáez (@MameenLove) la que ha compartido la publicación convirtiéndola en una de las más vistas del fin de semana con más de 100.000 seguidores y 5.000 me gusta.

"En mi pueblo las señoras señalizan que están tomando el fresco para que no se las lleven por delante si eso no es pureza y seguridad vial que baje Dios y lo vea", ha escrito junto a la imagen.