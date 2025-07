Lo que Will Smith dice de Gran Canaria tras ir allí de vacaciones resuena por el mundo entero

El actor Will Smith.

El actor Will Smith ha estado de vacaciones en Gran Canaria y ha dejado a todos boquiabiertos al compartir cómo ha sido su estancia allí y sobre todo lo bien que se lo ha pasado.

En 33 segundos ha mostrado cómo ha bailado, cómo ha presenciado una pelea de lucha canaria y cómo ha participado en una, en modo de exhibición, claro. Después ha mostrado todos los cócteles que se ha bebido.

"Amo Gran Canaria", ha dicho a voces mientras disfrutaba de una gran fiesta en lo que parece un hotel. Para acabar ha vuelto a gritar a los cuatro vientos: "Me mudo a Gran Canaria".

"Will Smith es sinónimo de divertido, cercano y sencillez. Parece que se lo ha pasado genial en su estancia en Gran Canaria", ha escrito una persona en X que ha compartido el vídeo.

El vídeo ha generado un poco de controversia —sino, no sería X— porque muchos se quejan de que si es Will Smith parece que el turismo no molesta pero que si otro tipo de persona sí.

"A este como es famoso no le dicen que se vaya a su casa", ha llegado a decir un usuario de la red social de Elon Musk en respuesta al vídeo del actor norteamericano en Gran Canaria.