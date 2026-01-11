Recupera la nota que escribió de pequeña: plantea una duda digna de esa edad

Volver a los recuerdos de la infancia puede suponer redescubrir juguetes, aclaraciones, deseos, notas, cuadernos y cualquier tipo de objeto o pensamiento que, años más tarde, te acaban sacando una sonrisa de oreja a oreja a esa misma persona y a todos aquellos con los que lo comparte.

Si esta difusión se produce en plataformas como X, Instagram o TikTok en las que el algoritmo ayuda a potenciarla, el resultado es que se convierte en uno de los tuits más vistos y da igual que la cuenta sea sin grandes cifras de seguidores.

Esto le ha pasado a Rocío (conocida en la antigua Twitter como @frommet0me), una joven usuaria que ha mostrado en una imagen el mensaje que escribió como lista de dudas cuando era pequeña y que ahora no ha podido evitar sonreír al leerlo.

"Estoy llorando de la risa viene mi madre con una libreta mía de cuando tenía 8 años y me enseña esto amor qué duda era esa 😅😅😅😅", ha escrito la joven junto a la fotografía de un cuaderno.

El mensaje en el cuaderno y la repercusión

Escrito con un bolígrafo rojo y con una clara letra de persona que está aprendiendo a escribir, Rocío dejó el siguiente mensaje en su cuaderno: "Lista de dudas. El pecado original introdujo el mal y la muerte en el mundo".

Su mensaje se ha hecho viral en las últimas horas con más de 50.000 reproducciones en la red y más de 2.000 me gusta. Además, también ha generado reacciones como las que dejamos a continuación:

@DimeCharlotte: "OMG “LUX (Deluxe)” lyrics 😍"

"Efectivamente, yo también era así desde niña". @natalia_fiesco: "Yo"

"Yo" @agrestellano: "La más legítima posible cuando la manera occidental de aproximar a la espiritualidad es tremendamente ilógica (si es que)"

"La más legítima posible cuando la manera occidental de aproximar a la espiritualidad es tremendamente ilógica (si es que)" @aanotherbby: "Oli, yo"

Otras anotaciones virales

Por ejemplo, hace varias semanas se compartió la nota con la lista de la compra que le había dejado la madre de la usuaria Josefina Lladós, que tuvo que ir al supermercado con unas directrices muy claras escritas a mano por su madre, de 90 años y con "la misma letra de siempre".

La imagen que compartió, que es básicamente un papel blanco, un boli Bic azul y una lista escrita en una cursiva, muestra un listado de productos básicos que están escritos tanto en catalán como castellano, además de tener números al final de cada línea.