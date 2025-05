Lola Índigo dice que no quiere ser madre, da este motivo y se lía  

La cantante Miriam Doblas, conocida artísticamente bajo el nombre de Lola Índigo, ha reconocido durante una entrevista en el podcast Nude Project Podcast que no quiere ser madre. Sus palabras están dando mucho que hablar.

"Ahora por ejemplo tengo claro que la maternidad no la quiero. Me da pánico a muchos niveles, me da pánico el hecho de estar embarazada y ya me entiendes, que no lo quiero, no quiero esa pedazo de responsabilidad de por vida", ha afirmado, después de comentar que igual con 40 años tiene otra opinión.

En la entrevista, hecha desde el estadio Metropolitano, donde dará el próximo 14 de junio un concierto para el que las entradas se acabaron en cuestión de pocas horas, la artista ha insistido en que siente que no quiere un hijo en su vida porque busca la total libertad.

"Busco la libertad en mi vida y si tienes una criatura a tu cargo desaparece por completo, me refiero a la libertad total, a coger una mochila e irme sin depender de nada ni de nadie", ha sentenciado la intérprete.

La opinión de la cantante granadina ha dividido en redes creando un gran revuelo en la publicación. El vídeo de este momento lleva más de 650.000 reproducciones y 1.600 comentarios en TikTok en las horas que lleva publicado.

Entre las respuestas hay de todo tipo, desde personas que apoyan que tenga esa decisión y que es algo personal que ella tiene decidido, mientras que otras critican que una artista con tantos millones de seguidores tenga esa opinión que pueda influenciar en sus seguidores y le recuerdan lo bonito que es tener hijos.