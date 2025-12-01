Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lola Lolita tendrá su propio documental
Atresplayer presenta sus novedades en Gran Canaria.

Daniel Pueblas Lara
MADRID, SPAIN - DECEMBER 15: Lola Lolita attends the "¡Amazon Y La Fábrica de la Navidad!" inauguration at the Cibeles Palace on December 15, 2023 in Madrid, Spain. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)Getty Images

Atresplayer, la plataforma audiovisual de Atresmedia, ha presentado este fin de semana sus nuevos formatos de cara a 2026. Lo ha hecho en Gran Canaria, donde la prensa especializada se ha dado cita para conocer las principales apuestas, entre las que se encuentra un docu-reality de Lola Lolita

La influencer tendrá su propio documental, Pyjamada, que se emitirá en el canal joven Flooxer. Se trata de una nueva producción original protagonizada por una de las creadoras de contenido más importantes e influyentes del país, en la que ella misma hará un amplio recorrido a su trayectoria vital y profesional junto a las personas que han marcado cada una de las etapas de su vida.

Lo harán en fiestas de pijama que Lola Lolita organizará en su propio hogar. Y es que las cámaras de este innovador docurreality de Flooxer entrarán por primera vez en todos los rincones de su casa. El espectador será así testigo de encuentros entre Lola Lolita y muchos invitados en los que no faltarán las risas, las confesiones, las sorpresas, la emoción y los reencuentros. 

Las novedades de atresplayer para 2026

Nos vamos de madre

Roberto Leal y Mercedes Guillén se embarcarán en la aventura más impredecible y divertida de sus vidas: Nos vamos de madre. El nuevo programa que llegará en enero a Antena 3 y que se verá primero en atresplayer no es un reality show de viajes al uso, es la prueba definitiva de que una madre puede con todo.

Drag Race España: All Stars 2

atresplayer ya prepara la segunda edición de Drag Race España: All Stars. El taller más famoso de la televisión reabrirá sus puertas para volver a recibir a algunas de las reinas más destacadas de sus últimas ediciones. Ellas protagonizarán una competición que tendrá nuevas reglas y giros que no esperan. El formato en España sigue haciendo historia, convirtiéndose en la primera franquicia fuera de EE.UU. en tener una segunda edición de la versión ‘All Stars’.

El hombre equivocado (nueva docuserie)

El hombre equivocado es una docuserie de investigación que reconstruye uno de los errores judiciales más graves cometidos en España: En 1991, tras una ola de violaciones en Cataluña, dos hombres fueron detenidos y condenados. Uno murió en prisión. El otro, Ahmed Tommouhi, fue liberado tras 15 años, pero nunca fue absuelto. El sistema —judicial, policial y mediático— armó una verdad que encajaba. Pero era falsa.

Una novia por Navidad (nueva serie)

Atresmedia ha vuelto a dar un paso al frente en su apuesta por la innovación y ya trabaja en su primera serie vertical para Flooxer, el canal joven de atresplayer. Atresmedia traerá a España el género del microdrama, un auténtico fenómeno global del audiovisual que está teniendo un gran éxito con sus primeros proyectos en Latinoamérica y Asia. 

Renata & Nicole (segunda temporada)

Tras el éxito de la primera temporada de Eva & Nicole, el universo del lujo de la Marbella de los 80 regresa con una segunda temporada. En Renata & Nicole, el protagonismo recae en dos amigas cuyas estables vidas se verán superadas por acontecimientos que les van a tocar el corazón, y también la cartera. 

