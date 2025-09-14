Lolita le dice a Julia Otero que ella no es política, pero la reflexión que lanza es para que más de uno coja un boli y tome nota

La actriz Lolita Flores ha ofrecido una entrevista este domingo al programa de Julia Otero en Onda Cero, Julia en la Onda, en la que ha hablado en unos términos tan rotundos que más de uno debería tomar nota en el Congreso.

"Alba (Flores) es una mente privilegiada y es una justiciera, como era su padre. Si mi hermano hubiese vivido, mi hermano estaría en la flotilla esa que se ha ido a Gaza desde Barcelona. No me cabe la menor duda. Él se hubiera montado en ese barco", ha reconocido.

En ese momento, Julia Otero ha añadido que es esa flotilla que "la extrema derecha proponía bombardear". Algo a lo que Lolita ha reaccionado con contundencia: "Sí, bueno, realmente quien lo pretendía era Netanyahu, este señor tan agradable que para algunos no está haciendo un genocidio. Para mí sí".

"Porque matar a 18.500 niños, yo creo que sí es un genocidio y yo que soy madre y soy abuela, me toca muchísimo. Ver sufrir a un niño es lo peor que te puede pasar en la vida. Sobre todo, por intereses, por poder, eso no hay derecho. Y yo creo que Europa, tendríamos que poner las cartas sobre la mesa", ha defendido.

Lolita no ha dudado en decirle a la periodista que ella, pese a no ser política, tiene claro lo que hay que hacer con lo que pasa Israel: "Yo no soy política y tú lo sabes, pero las injusticias no son ni de derechas ni de izquierdas. Las injusticias son injusticias y el matar a niños no tiene que ver ni con la derecha ni con la izquierda. Es un asesino (Netanyahu) por matar a niños, punto. Me da igual el pelaje que tenga, pero es un genocidio".

Julia Otero ha dado la razón a la cantante y presentadora y ha asegurado que "es verdad, hay temas en los que derecha e izquierda no tendrían por qué estar enfrentados". "Hemos llegado a ese momento en el que cualquier asunto, lo que dice ese que está en la acera de enfrente y yo opino lo contrario. Es terrible. La polarización nos lleva a un escenario tan repugnante...", ha criticado la periodista.

Lolita ha justificado que los Flores "no sabemos a qué partido pertenecemos porque somos trabajadores, somos currantes". "A veces llegamos a fin de mes, otras veces no llegamos a fin de mes. Vivimos como una familia de clase media, porque todos trabajamos por un sueldo. Yo no tengo casas en la playa. Llevo viviendo de alquiler muchos años. Los que me alquilan la casa son un matrimonio maravilloso que viven en la puerta de enfrente. Yo sigo trabajando hasta el día que me muera", ha añadido.

"¿Clase social? ¿Partido político? Lo que sí creo es que soy más de izquierdas que de derechas", ha terminado reconociendo, antes de que Julia Otero le dijera que va "en la dirección contraria a la de Nacho Cano". "No por nada, porque yo quiero un bienestar social y que la gente pueda vivir y disfrutar, aunque sea con lo mínimo. Estoy harta de las prohibiciones", ha sentenciado la actriz.