La Global Sumud Flotilla no se rinde tras el ataque de un dron: "Hay un riesgo, pero nada comparado con el que sufre Gaza"

Antes de embarcarse en la Global Sumud Flotilla, el activista portugués Miguel Duarte participó en misiones de rescate en el mar Mediterráneo a bordo de los buques Iuventa o Sea Watch. Fue, de hecho, una de las personas investigadas por Italia por su supuesta complicidad con la "inmigración ilegal". Duarte, como los demás, solo salvó vidas, y así quedó demostrado. Este martes, de madrugada, el activista portugués fue una de las personas que se quedó en el buque Family que sufrió el ataque de un dron. "Escuché y vi un dron a tres o cuatro metros sobre mi cabeza. El dron se movió rápidamente hacia la parte delantera del barco y en cuestión de segundos dejó caer una bomba. La bomba explotó y provocó un gran fuego en el barco. Fue un ataque vergonzoso, pero afortunadamente todos estamos bien", ha relatado Duarte esta mañana durante una rueda de prensa frente al teatro municipal de Túnez.

La organización de la Global Sumud Flotilla ha convocado a los medios para explicar el ataque sufrido anoche por el barco en el que viajan, entre otras personas, la activista Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. El activista brasileño Thiago Ávila, miembro además del Comité Directivo de esta misión, ha explicado que un total de 37 barcos de diferentes flotillas han sufrido ataques desde que Israel estableció el bloqueo de Gaza. "Este es el barco número 38", ha dicho. "Sabemos que hay un riesgo, pero no es nada comparado con el riesgo que sufren los palestinos cada día. [...] Ellos [Israel] tienen drones, armas, pero nosotros tenemos todo lo demás. Tenemos a la historia de nuestro lado. Tenemos el derecho internacional de nuestro lado", ha señalado Ávila antes de asegurar que, pese a las amenazas, continuarán adelante, como también ha confirmado otro de los portavoces, Saif Abukeshek.

Quien también estaba presente en la rueda de prensa ha sido la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, quien se desplazó estos días a Túnez para apoyar el trabajo de la Flotilla. Albanese, que anoche denunció el ataque, ha pedido a todos los activistas que "permanezcan con determinación en su intento de llegar a Gaza y romper el bloqueo". "Confío en que lo lograréis. Si no es mañana, será el día después de mañana", ha dicho.

Esta noche, la organización de la Flotilla publicó varios vídeos en los que se puede observar como un artefacto cae, choca con la proa del barco, explota y prende una llamarada "cerca de un tanque de diésel". A bordo del Family, además de Miguel Duarte, había otras cinco personas. "Si se confirma que es un dron, habrá sido un ataque y una agresión contra Túnez y su soberanía", aseguró Francesca Albanese. Si bien desde la Global Sumud Flotilla confirman "al 100%" que se trataba de un dron, las autoridades tunecinas negaron a las pocas horas el ataque. Aunque en uno de los vídeos se ve cómo algo cae del cielo, la policía defendió que se trató de "un incendio".

El ataque se produjo mientras los barcos de la Flotilla que salieron de Barcelona permanecen en Túnez a la espera de unirse a otros buques procedentes de Grecia o Italia para después partir unidos hacia Gaza. Tuvo lugar, además, pocos días después de que la organización denunciara la presencia de drones sobre los barcos cuando estos estaban a apenas 90 millas náuticas de la isla de Menorca.

Desde 2008, apenas un año después de implementar el bloqueo de Gaza por tierra, mar y aire, Israel no ha permitido la entrada en Palestina de ningún barco con ayuda humanitaria. Muchos de ellos, como han denunciado esta mañana, fueron atacados, si no interceptados. En 2010, el Ejército israelí asaltó la Flotilla de la Libertad y asesinó a una decena de activistas del barco Mavi Marmara. Quince años después, nada ha cambiado. El Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, continúa con el envío de equipos de élite de las fuerzas militares para impedir la llegada de más barcos. En mayo, la flotilla del Conscience fue atacada por drones y, en junio y julio, el Madleen y el Handala fueron primero golpeados también por drones, luego asaltados mientras navegaban por aguas internacionales y su tripulación, detenida y después deportada.

Hace unos días, el Gobierno de Israel amenazó a todos los miembros de la Global Sumud Flotilla y les avisó de que serían tratados como "terroristas". El ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir, ha propuesto un plan según el cual los activistas que sean arrestados serán enviados a las cárceles de Ketziot y Damon en "detenciones prolongadas". Además, Ben-Gvir ha amenazado con confiscar todos los navíos que participan en la Flotilla, más de 40, como ya sucedió en anteriores ocasiones. Esta vez, el Ejecutivo de Israel pretende reutilizar los buques para el Ejército.