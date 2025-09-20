Lorenzo Milá arrasa con su reacción a lo que ha dicho Trump tras el despido de Jimmy Kimmel

Menuda la que se ha liado en Estados Unidos. La televisión nocturna estadounidense tiembla después de la suspensión indefinida del late night presentado por uno de los cómicos más famosos del país, Jimmy Kimmel, tras este hacer comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk.

El canal ABC, cuya cadena es propiedad del grupo Disney, anunció esta medida el pasado miércoles, dos meses después del cese de Stephen Colbert de la programación de CBS. Kimmel pronuncio que "la pandilla de MAGA—Make America Great Again— se ha deado la piel intentando retratar a este chaval—Tyler Robinson, presunto asesino de Kirk—, que mató a Charlie Kirk, como si no tuviera nada que ver con ellos, mientras trataban de sacar tajada política del asunto". Y cómo no, se burló de la reacción de Trump, que ha vuelto a ser el protagonista.

Ahora, el mandatario estadounidense amenaza con "retirar licencias" a los canales y medios que lo critiquen y que las emisiones "todo lo que hacen" es ir contra su figura. "Si miras atrás ves que no han tenido a un conservador en años. Creo que alguien dijo que 'échale un vistazo, lo único que hacen es golpear a Trump'. Tienen licencia. No tienen permitido hacer eso. Son un brazo del Partido Demócrata", expresó.

Han sido decenas de miles de reacciones—y nos quedamos cortos— de todo el mundo hablando sobre la censura y el control de Trump sobre los medios. Aquí en España una de las réplicas más sonadas ha sido, sin duda, la del periodista de TVE Lorenzo Milá, que fue durante años corresponsal en Estados Unidos.

"Cerrar medios porque hablan mal de él. Nunca pensé que vería un EEUU así", ha expresado Milá con contundencia en un tuit de su perfil oficial de X—Twitter—, acumulando más de 200.000 visualizaciones y 4.000 'me gusta'.

Más de 500 usuarios han reaccionado a sus dos frases, muchos de acuerdo con él: "¿En serio? ¿Hay alguien que no supiera cómo piensa y qué quería hacer—y está haciendo— en todos los ámbitos? Nacional, internacional, bélico... Cualquiera con dos dedos de frente sabe cómo es este tipo de 'seres'".