Los 51 segundos de un ruso que vive en España contando cómo es su vida aquí, arrasan

El tiktoker @eurogay ha conmovido a millones de personas en la red social china al explicar en poco más de 50 segundos cómo es su vida en España en comparación a Rusia, su lugar de nacimiento.

Hace casi un año que vive en España y dice que se siente libre: "Nunca pensé que la vida podía ser así. Me siento libre, seguro. La policía y el Gobierno no me persigue por mi orientación sexual sino que me protegen".

"Mis compañeros y amigos me aceptan y me respetan tal y como soy. Ahora tengo derechos", ha comentado llorando a cámara. También ha dejado un mensaje para aquellos que estaban como él: "Si sientes que no puedes más, no te rindas, todo puede cambiar".

"La vida puede mejorar, te abrazo fuerte y recuerda escuchar a tu corazón", ha zanjado en un vídeo que lleva casi dos millones de reproducciones en dos días. Además cuenta con más de 10.000 comentarios y más de 220.000 'me gusta'.