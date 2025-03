Los autores del mural homenaje a Francisco Ibáñez: "Es un enlace entre el muralismo, el street art y el tebeo"

Más de media España ha crecido de la mano de los personajes creados por el historietista barcelonés Francisco Ibáñez. Las historias de Mortadelo y Filemón, El botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio o los protagonistas de 13, Rue del Percebe han acompañado a generaciones y generaciones durante su infancia, adolescencia, juventud y hasta en la vida adulta.

Su legado es tan eterno que los homenajes y los reconocimientos a su trayectoria se siguen haciendo por toda España, incluso dos años después de su fallecimiento el 15 de julio de 2023. Ahora ha sido el barrio madrileño de Carabanchel el que ha querido rendir un nuevo tributo a su figura.

Para celebrar la primera jornada oficial de Francisco Ibáñez, que se celebró este sábado 15 de marzo, día en la que nació el escritor en 1936, y el Día Mundial del Cómic y el Tebeo, que ha sido este lunes 17, se ha inaugurado un gran mural de una escena de 13, Rue del Percebe en la fachada del edificio de la Calle General Ricardos, 46.

Tras esta iniciativa promovida por Penguin Random House Grupo Editorial, propietaria del sello del autor, Bruguera, donde se han publicado las obras de Ibáñez, y el Ayuntamiento de Madrid, se encuentran los artistas urbanos Michelangelo y Álvaro, conocidos como NSN997 y Kerú del Kolorz respectivamente.

El mural en homenaje a Francisco Ibáñez en Carabanchel. Ayuntamiento de Madrid

Al que le comunicaron en primer lugar la idea de este proyecto fue a este artista napolitano de 41 años, que lleva 11 años en Madrid y que tiene murales por toda España y por países como Alemania, Grecia, Rumanía, Suiza, Italia o Bélgica. Él contactó con Álvaro, al que conoce desde hace más de un lustro, y ambos decidieron afrontar con la ilusión y la responsabilidad que supone pintar una obra de Ibáñez, pero confiados en que el resultado iba a ser bueno. Y eso mismo es lo que ha pasado.

"No es la primera vez que hacemos murales de este tamaño, pero la diferencia fundamental ha sido pintar la obra de otro artista, especialmente de alguien tan importante como Ibáñez, pero tengo que reconocer que sí que me hizo mucha ilusión porque cuando estuve en Bélgica, en Bruselas, sí que hay murales de Tintín, de los Pitufos y de otros personajes pintados en el casco antiguo. Por eso dije que sí, porque lo veía como un enlace entre el muralismo, el street art y el tebeo", afirma Michelangelo, que él al ser italiano no creció con un cómic de Ibáñez en la mesilla de noche.

Sin embargo, le han servido los 11 días que ha estado desde que comenzaron a arreglar la pared, pintarla de blanco y dibujar sobre ella la obra para darse cuenta de lo que representa el historietista. "He entendido lo universal y transversal que ha sido y la importancia que ha tenido para la cultura española", se sincera, contando que el presidente de la comunidad donde lo han plasmado les había comunicado que los diez vecinos estaban conformes con el resultado.

Álvaro, en cambio, sí que creció con Ibáñez. Por ello, confiesa, que le hizo ilusión que pensaran en él, igual que el hecho que se pintara a 10 minutos de su casa, ya que es del barrio de Carabanchel.

"Yo sí los leí y antes, de más pequeño, miraba las imágenes, los dibujos y los colores de Mortadelo y Filemón. Siempre me ha gustado dibujar y todo lo que eran dibujos me llamaba la atención y es que todo el mundo tenía un cómic de Ibáñez. Luego también veía los dibujos de Mortadelo y Filemón y me encantaban", recuerda el artista, que echa la vista atrás y rememora que los grababa con una cinta de vídeo cuando los emitían en la televisión para poder verlos luego "en bucle".

"Además y después de pintar por toda España y Europa poder hacer esto en tu barrio es especial. Ha sido hacer en tu barrio una cosa con la que te identificas desde niño y mis vecinos bajaban a verme, mis amigos me saludaban. Ha sido algo familiar", sentencia Álvaro, que como su compañero, lleva más de 25 años con un spray en la mano.

El artista urbano Kerudekolorz completando el mural de Ibáñez. Kerudekolorz

"Su hija nos dio la enhorabuena"

El pasado sábado, durante la inauguración, además de los responsables del proyecto, representantes del Ayuntamiento de Madrid y los propios artistas, también estuvo presente Nuria Ibáñez, la hija de Francisco Ibáñez, que les felicitó por el trabajo realizado.

"Su hija estaba muy contenta por el resultado y nos dio la enhorabuena por la calidad del trabajo en todo momento. Nos dijo que a su padre le habría gustado ver esta obra así en grande en una fachada", afirman los dos, que reconocen que es "bonito y agradecido" te digan esas palabras.

"Que te digan que hemos representado a la perfección lo que significa su padre es muy bonito y emocionante. Soy una persona optimista para este tipo de cosas y sabía que nos iba a quedar bien porque confío en nosotros y sabemos lo que somos y cómo trabajamos", añade Álvaro.

De hecho, tal y como comenta el autor italiano, han empleado diversas técnicas como las gafas de realidad aumentada, el uso de una cortadora láser o una gran investigación para que el resultado fuera lo más idéntico posible.

"Nosotros solemos hacer nuestra obra y no tenemos dificultades aunque sea en grandes dimensiones, pero como estamos hablando de un artista muy reconocido había que ser lo más fieles posibles", sentencia el artista italiano, especializado en trasladar con sus pinturas "la multiculturalidad y el valor de la comunidad por encima del dinero".

El artista NSN997 pintando el mural. Kerudekolorz

Once días bajo la lluvia

Si la popular película de Gene Kelly se titula Cantando bajo la lluvia, Álvaro y Michelangelo perfectamente podrían haber protagonizado un filme que fuera Pintando bajo la lluvia, ya que durante once días que han tardado en completarlo no ha parado de llover en la capital.

"Lo peor no ha sido el miedo o el respeto a la obra, ha sido claramente el agua y el tiempo", comentan ambos casi al unísono. "Hemos tenido bastante mala suerte con eso, se nos ha caído el cielo mientras pintábamos", detalla el artista madrileño, que destaca que si las condiciones hubieran sido buenas lo podrían haber pintado en menos de una semana y al final se ha alargado a once días.

"Hemos estado casi 12 horas casi diarias, de 9 a 21 casi, porque el tiempo no nos dejaba y había que terminarlo para el día 13. Lo que no pintábamos las 12 por la lluvia, pero sí que teníamos que estar cerca del muro para aprovechar cuando no llovía o lo hacía poco", apunta su compañero, que cifra en un día el único que no les llovió. "Si es que hasta hemos estado secando la pared con trapos para poder darle", ironiza Álvaro.

Al final, un esfuerzo que ha valido la pena para homenajear a Ibáñez plasmando en un muro historias que él creo para sus personajes hace más de medio siglo, pero que siguen estando igual de vigentes hoy en día.