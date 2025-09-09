Los bomberos se lanzan en masa a aplaudir a La Revuelta por la petición de mejorar sus condiciones laborales

Bomberos forestales antes las grandes llamas del incendio en Aguasmestas, en la provincia de Lugo.

Uno de los momentos más comentados de la televisión este martes es la defensa de las mejoras laborales para los bomberos forestales que se ha hecho durante el estreno de la nueva temporada de La Revuelta.

Un alegato que ha aplaudido media España, sobre todo después de la devastadora ola de incendios que se ha vivido este verano en nuestro país, y que han agradecido especialmente los colectivos de bomberos.

"No tenemos conciencia suficiente para dimensionar lo que esto puede ayudar en el plano negociador a los diferentes cuerpos de Bomberos Forestales que luchan por mejoras en sus respectivos servicios. Increíble labor de La Revuelta hoy dando visibilidad al colectivo", ha tuiteado Adrián (@BB3Adri), un bombero y Técnico en Emergencias y Protección Civil.

"Los bomberos forestales, habría que pagarles sueldos y condiciones decentes, ¿no? Sería una buena idea de bombero, por ejemplo, también", ha comenzado diciendo Broncano en su característico tono bromista.

"De la BRIF -Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales- en concreto me acuerdo que vi un reportaje que me flipó, porque en la misma frase se decía 'Son un grupo de élite' y luego hablaba, y en la misma frase decía: 'Y cobran 1.300 euros al mes'", ha continuado explicando el presentador.

"Bueno, ahora hace muy poquito hemos negociado un convenio que acordamos hace nada, entró hace nada, y hemos mejorado un poquito. Más o menos estamos satisfechos, pero sí que es verdad que hay compañeros bomberos forestales que tienen unas condiciones que no", ha contado uno de los bomberos entrevistados.

"Sí, los de Madrid, Castilla y León...", han matizado sus comapañeros, también entrevistados en el programa. "Entonces, yo creo que tienen que tomárselo en serio porque los incendios cada vez van a ir a peor porque tristemente cada vez se abandona más el rural, todo está más abandonado... eso es caldo de cultivo", ha añadido el bombero portavoz del grupo.

"Cada vez los incendios van a ser mucho más grandes, cada vez más devastadores y es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, yo creo que tienen que apostar un poco para que los bomberos forestales que sea un trabajo que tenga unas condiciones en todas las comunidades, en todas las administraciones, hacer algo que ponga un mínimo para todos", ha destacado el profesional".

"Hay que apostar por que sea un servicio público y con unas condiciones dignas, porque cada vez vamos a ir a peor y los bomberos tienen que estar en un mínimo de condiciones", ha concluido el bombero, entre aplausos.

Pero los aplausos no han sido solo por parte del público presente, sino también en redes sociales, tanto a los propios bomberos como a La Revuelta, por darles ese espacio en la televisión.

"Varios de nuestros jugadores pertenecen a la @BrifLaza y es un honor y un orgullo que se les dé voz a quienes han salvado nuestros pueblos del fuego", ha publicado a través de su cuenta de X el Club Deportivo Atlético Sanabria (@AT_Sanabria).

También personalidades conocidas han aprovechado para felicitar al programa y respaldar la petición de estos profesionales, como ha sido el casp de la popular tertuliana Sarah Santaolalla (@SarahPerezSanta): "Servicio público en estado puro. Menos banderitas y más salarios dignos para nuestros héroes".