Los Javis S.A.: la "monarquía pop" que tira de la industria estrena 'Mariliendre'

El director de cine Nacho Vigalondo tiene la teoría "incuestionable" de que Javier Calvo y Javier Ambrossi —Los Javis— hacen contenido popular que no se parece en nada a lo que se había hecho antes: "Son extremadamente populares haciendo algo nuevo".

"Me recuerdan un poco, y esto se lo he contado a ellos, al shock que tuve cuando vi Torrente, la primera, que decías 'espera, un momento', que Torrente está fabricando una posibilidad de fórmula ultrapopular", apostilla Vigalondo ante la atenta mirada de María Guerra en una entrevista en La Script.

Dice en ese mismo podcast María Guerra que Los Javis "se han convertido en una especie de monarquía pop que nadie esperaba": "Son como unos príncipes que emergen de los mares".

Ahora, estos príncipes de los mares apadrinan bajo su paraguas de productores Mariliendre, en Atresplayer, un musical dramático-festivo que promete ser una de las revelaciones del año.

La idea original es de Javier Ferreiro —el tercer Javi en esta ecuación— y narra el antes y después de un grupo de amigos y cómo el pasado siempre vuelve, sobre todo después de una desgracia como la que vive la protagonista en el primer episodio de la serie.

El festival de Málaga ha acogido el estreno de Mariliendre con el visionado de dos episodios que han caído como una losa en los espectadores, que han reído, llorado, cantado y se han emocionado con la historia de Meri Román, interpretada por Blanca Martínez Rodrigo, y su vida y obra como una marilendre, algo así como la amiga que acompaña a un grupo de homosexuales.

Pero, ¿cómo es trabajar con Los Javis desde el punto de vista de los actores y actrices que han formado parte del reparto de Mariliendre? Martin Urrutia, Omar Ayuso, Yenesi, Blanca Martínez Rodrigo y Álvaro Jurado lo explican.

"Al final trabajar es como un proyecto más. No hay esta cosa como de 'estoy haciendo una serie de Los Javis' porque al final es un rodaje más, con el equipo técnico con el que has coincidido en otros proyectos. Sí es cierto que hay algo de su método, de su metodología que es especial, que yo no lo había visto antes. Hay una creación desde el caos en el mejor de los sentidos. Hay mucha improvisación aunque esté todo muy medido y ellos están muy encima y opinan de absolutamente todo. Aunque no sea una serie de ellos, ellos sí tienen mucho poder creativo en todo: vestuario, maquillaje, todo", Omar Ayuso.

Para Álvaro Jurado ha sido "un honor" ya que los admiraba de antes "porque han hecho muchas cosas y todas son éxitos y cosas que te llegan de verdad": "Poder formar parte de eso es muy guay. La manera en la que trabajan ellos es, no sé si diferente porque sólo he trabajado con ellos, es muy humana. Se preocupan por ti, porque todo salga bien y estés bien en ese trabajo".

"Es un sueño porque todas las historias que han contado han ido saliendo en una etapa de mi vida donde yo me estoy desarrollando y me han influido mucho en ser quien soy y poder contar una historia que si me hubiera llegado en ese momento también me habría influenciado o inspirado me hace bastante ilusión".

Retoma Omar la palabra para añadir que Los Javis han adquirido el prestigio y poder dentro de la industria —sobre todo tras el éxito de Veneno y La Mesías— por eso "tienen la capacidad de ser el medio de transporte de proyectos que sino, probablemente, muchas plataformas directamente descartarían". "Vivimos en la dictadura del algoritmo y no sé si dentro del algoritmo Mariliendre hubiera funcionado si no hubiera tenido el respaldo de Los Javis".

Martin Urrutia y Blanca Martínez Rodrigo, pareja protagonista de la serie, también celebran el trabajo de Los Javis y valoran también la libertad que le han dado a Javier Ferreiro para desarrollar su serie.

"Muy especial. Tienen un mundo creativo y una forma de trabajar muy concreta muy familiar. Es verdad que no tengo experiencia con otros equipos pero ha sido un sueño, ha sido como estar entre familia y amigos trabajando y haciendo algo muy espectacular. Con ellos estoy agradecidísimo, con Javi Ferreiro también estaba ahí el primero como director", comenta emocionado Urrutia, que compaginó la grabación de la serie con la gira de Operación Triunfo, concurso del que salió como una de sus principales estrellas.

Martínez Rodrigo se echa la serie a la espalda y sale literalmente en todas las escenas de Mariliendre, algo que le hizo pasar por el hospital en un par de ocasiones: "Aparte de toda la creatividad de ellos que nos permiten estar en el rodaje cuando venían a set y les encantaba vernos jugar creo que han hecho una cosa muy bonita y muy guay que ha sido dejar la serie en manos de Javi Ferreiro, que la ha escrito y es suya, y viene de vivencias suyas y lleva con este proyecto cuatro años".

Y prosigue: "Darle esta confianza y la oportunidad de dirigirla arropado y acompañado por mucha gente creo que ha sido muy guay y creo que enriquece mucho todo lo que es Mariliendre porque yo me siento muy unida a él porque el director estaba también en todas las escenas. Nos hicimos una foto el primer día y el último para ver cómo acabábamos. Ir de la mano los tres Javis, la productora y nosotros ha sido muy guay para nosotros y para el proyecto".