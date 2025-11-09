Lucas, argentino en España: "Depende del tono en el que hablen, pueden significar mil cosas diferentes"

Lucas Bochides (@lucasmbochides) es un creador de contenido y actor de teatro argentino que vive actualmente en España y que habitualmente publica vídeos en TikTok (en el que cuenta con más de 6.000 seguidores) contando su día a día en el país, sobre todo enfocándose en las diferencias y choques culturales y lo que va aprendiendo con el paso del tiempo.

Esta vez ha llamado la atención debido a lo que ha identificado de los españoles (que no han perdido la oportunidad de ratificarlo en los comentarios): el tono con el que hablan. Sin duda alguna, para Lucas "depende del tono en el que hablen, puede significar mil cosas diferentes, algo que me encanta".

El ejemplo perfecto para él es la frase: "¿Qué haces, tío?". "No sabes si te están saludando, si te están retando, o si ya directamente quieren arrancar una pelea en el Mercadona, por eso el tono es muy importante".

Otro ejemplo que ha puesto sobre la mesa es la expresión: "¿Perdona?". "Si te lo dicen suave puede dignificar 'perdóname, no te escuché', pero si te lo dicen con las cejas levantadas está firmando tu sentencia de muerte".

"Ojo con el 'vale'"

Ha advertido sobre la palabra "vale", ya que dependiendo del tono, como uno neutro, puede significar que "todo bien", pero también puede significar que "se están cabreando" en caso de aumentar el tono.

"A veces, el tono que usan los españoles dice mucho más que las palabras y te das cuenta cuando vives aquí", ha concluido Lucas. El vídeo, que ha acumulado casi 10.000 visitas, ha recibido casi un centenar de comentarios: "Me doy cuenta de las cosas que hacemos y decimos por este tipo de vídeos".

"Los insultos/cumplidos, dependiendo del tono, pueden ser totalmente todo lo contrario", ha respondido la usuaria @rarezaspersonales. El usuario @auritiktok69biker ha ampliado el repertorio de expresiones españolas: "Entra para dentro, sal para fuera, sube para arriba y baja para abajo".