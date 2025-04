Lucía Etxebarría carga contra Andrea Ropero por lo de los cardenales y llega Isaías Lafuente y da una réplica rotunda

El vídeo de Andrea Ropero entrevistando a varios cardenales por el Vaticano para El Intermedio acumula ya más de tres millones de impresiones y ha recibido multitud de críticas pero también muchos han salido en su defensa.

Las críticas vienen por la forma en la que se ha dirigido Ropero a los cardenales ya que muchos consideran que las preguntas no eran apropiadas.

La periodista de laSexta llega a preguntar a uno de los favoritos para suceder a Francisco como papa, el guineano Robert Sarah, si se ve como nuevo pontífice: "Buenos días cardenal, ¿se ve usted como el futuro papa de la iglesia católica? Nada, no tiene ganas de hablar".

De hecho, Lucía Etxebarría ha criticado a Ropero y periodistas como Luz Sánchez-Mellado e Isaías Lafuente han salido a defenderla. "Encuentro muy irrespetuoso lo que acaba de hacer esta joven. Se trata de un cardenal de la Iglesia. No es un ídolo pop ni una folklórica. Si a @andrearopero le entrara un tipo en el metro y le preguntara por su vida, tampoco le iba a responder", dijo Etxebarría.

A lo que el periodista de la SER ha replicado: "No se trata de 'una joven', es una periodista. No les pregunta por su vida, sino por una decisión trascendente de la que toman parte. No lo hace irrespetuosamente. Y en las respuestas de los venerables cardenales se ve que ellos entienden mejor su trabajo que tu".

