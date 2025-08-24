Lucía Etxebarria publica un tuit sobre esta imagen Sánchez y Euprepio Padula le responde con sólo ocho palabras

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, telemáticamente, presidiendo la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD).

El presentador Euprepio Padula no ha dudado en abrir la red social X y contestar a uno de los tuits de la escritora Lucía Etxebarria que más comentarios han acumulado en los últimos meses.

En él, Etxebarria ha lanzado dos preguntas que han provocado un auténtico terremoto en pocos días al fijarse en el vídeo que La Moncloa publicó el pasado jueves con la reunión telemática que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD).

Al ver la escena de 17 segundos en la que aparece el líder del Ejecutivo, pendiente de las actualizaciones sobre los graves incendios que han asolado España en las últimas semanas, la escritora ha planteado dos polémicas preguntas.

"1. ¿Por qué está tan delgado? 2. ¿Por qué lleva siempre el mismo modelo de camisa? (pero siempre muy bien planchada y lavada, como si fuera camisa nueva)", ha planteado Lucía Etxebarria.

Un mensaje que acumula más de 1.000 reacciones, una de ellas la del presentador Euprepio Padula, que no ha dudado en responder: "Experta en plancha, delgadez y lavado de camisas 🤯".