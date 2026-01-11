Luis Berasategui, piloto de avión, se lleva el aplauso unánime de los pasajeros por este mensaje antes de despegar

El piloto de avión Luis Berasategui se ha llevado el aplauso unánime de todos los pasajeros tras su carismático discurso como comandante antes de despegar e iniciar el vuelo.

Sus palabras fueron captadas por la creadora de contenido, Sara Díaz (@saraddiaz), que ha acumulado más de 600.000 visitas y 76.000 'me gusta'. Al parecer, este piloto acostumbra a dar este tipo de mensajes en todos sus vuelos, según algunos testigos que se han encontrado también con el vídeo.

El piloto, mientras Sara alucinaba, expresaba que era "un placer tenerles a bordo en este vuelo de Iberia, el día va fantástico, todos a bordo, la puerta cerrada, y encima ya les digo yo que les ha tocado una tripulación muy maja, qué más se puede pedir".

El buen rollo en la tripulación

Berasategui destaca el gran equipo con el que trabaja: "Vamos a compartir un rato untos, nos vamos a Madrid, 55 minutos dura este vuelo, y para mí es un placer presentar a mis compañeros".

"Somos un equipazo, o una tripulación, como quieran decir ustedes, pero presentar a Candela, Selena, Natalie, es un placer, están por su seguridad, van a estar atentos, seguro, a la demostración que nos van a hacer, se la saben de memoria, pero hay que estar atentos a nuestros compañeros", ha expresado.

De forma irónica ha advertido, nuevamente, que estén atentos lo máximo posible a sus indicaciones, "no vaya a ser que hagamos examen sorpresa".

El buen rollo del piloto y copiloto

"Nuestro copiloto, Koldo, cuatro días llevamos ya volando, empezamos en Nochevieja y acabamos hoy, la verdad que lo van a echar de menos porque es un profesional fantástico, se lo pasa igual de bien que yo trabajando", ha sentenciado el piloto.

Ha destacado que "pasárselo bien" es muy importante para "hacer un trabajo genial". Ha rematado, antes del aplauso, presentándose el último: "Mi nombre es Luis Berasategui, su comandante y su speaker el día de hoy, para que estén a gusto en este vuelo vamos a poner en marcha y luego cuando estemos allá arriba les digo cómo está la meteorología de Madrid y les cuento algo de aviación".