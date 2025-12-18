Savina, piloto de avión, sobre por qué visten tan formal: "Refuerzan la percepción de seguridad, autoridad y profesionalismo"

En un avión, reconocer al piloto suele ser una tarea sencilla. Su uniforme, inconfundible y cuidadosamente diseñado, lo diferencia claramente del resto de pasajeros y del personal aeroportuario. Se trata de una vestimenta llamativa y muy característica que forma parte del imaginario colectivo de la aviación y que acompaña a los comandantes desde que entran en el aeropuerto hasta que finaliza el vuelo.

Aunque todos sepamos diferenciar este uniforme en una sala llena de gente, poca gente conoce realmente por qué los pilotos se visten tan formal. Por eso, la piloto y creadora de contenidos Savina Paul, con casi 180.000 seguidores en TikTok, ha aprovechado su visibilidad para hablar sobre el origen histórico de la vestimenta de los comandantes y explica su función actual, que va mucho más allá de la estética.

Según la exposición que hace Savina, la imagen que hoy asociamos con los pilotos comerciales tiene su origen en los años 30. Fue entonces cuando Pan American Airways decidió adoptar un traje inspirado en el uniforme naval para su tripulación, con la intención de transmitir calma y confianza a los pasajeros que subían a embarcaciones aéreas de largo recorrido. Ese diseño, elegante y militarizado, marcó la pauta y fue imitado por el resto de compañías.

Una cuestión de seguridad y orden

Más allá del simbolismo histórico, Savina subraya que la vestimenta cumple hoy ciertas funciones prácticas y psicológicas. Por un lado, “el uniforme refuerza la percepción de seguridad, autoridad y profesionalismo”, explica. Proyecta autoridad y competencia que debe tener un comandante de un avión, lo que ayuda a que los pasajeros confíen en las instrucciones de la tripulación.

Por otro lado, facilita la identificación rápida del personal responsable del vuelo, “lo cual es imprescindible en situaciones de emergencia”, ya que permite a pasajeros, tripulación y personal del aeropuerto saber a quién dirigirse y quién debe coordinar las decisiones clave en momentos críticos. En definitiva, el uniforme no es solo una cuestión estética, sino que es una herramienta para comunicar seguridad y orden en un vuelo.

Los detalles del uniforme, como las franjas en las mangas, las insignias y las alas en la solapa, también funcionan como un código visual que informa sobre la jerarquía y la experiencia del tripulante. Por ejemplo, “las barras en los hombros, conocidos como galones, indican el rango del piloto y su responsabilidad”, cuenta Savina, quien además explica que los uniformes pueden cambiar en cuanto a estilo, color y diseño, y que pueden incluir detalles que identifiquen a la aerolínea.