Luis de la Fuente sale al paso de los comentarios de media España por lo que ha hecho en mitad del partido ante Arabia Saudí

El entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, se ha llevado una doble alegría este domingo. En primer lugar, porque cumple 65 años. En segundo, porque no había mejor regalo posible que una victoria cómoda y con una imagen muy buena de España, como lo ha logrado con un 4-0 ante Arabia Saudí.

El técnico riojano ha aplicado varios cambios en el once inicial, con Lamine Yamal de inicio, y el resultado ha sido fantástico. En 24 minutos, España ya vencía con una ventaja de tres goles.

La selección ha estado intratable y no ha dado ni una sola opción a su rival. Con un Lamine que se ha estrenado con su primer gol en un Mundial y con un doblete y asistencia de Mikel Oyarzabal.

Pero más allá de lo que ha pasado sobre el terreno de juego, no han sido pocas las personas que se han fijado en lo que ha pasado con Luis de la Fuente en un momento del encuentro.

El entrenador de la selección española ha llegado, de gala, con un traje azul marino, camisa azul clarita y una corbata a juego con el color del traje. De etiqueta para una cita muy especial.

Sea como fuere, con el paso de los minutos y con una victoria más que garantizada para la selección, Luis de la Fuente ha hecho un ligero cambio de look. Ha decidido quitarse al camisa y la corbata y ponerse un polo de color azul en el descanso.

El cambio de vestimenta de Luis de la Fuente durante el partido. Getty Images

"Hacía mucho calor"

No, Luis de la Fuente no estaba imitando lo que hacen algunos presentadores en galas como los Premios Goya o los Premios Oscar. Al pasar ante el micrófono de TVE, el técnico riojano ha sido preguntado por esta anécdota y no ha dudado en aclarar el motivo.

"Lo de cambiarse de ropa al descanso a mí me tiene descolocado", le ha dicho el periodista de la cadena pública, mientras a él se le escapa una ligera risa y terminaba desvelando el motivo.

"No, pues porque hacía mucho calor a pesar de la climatización y estaba más cómodo con ropa un poco más, que me permita más de sport", ha señalado el entrenador de España al fin del encuentro.

Fruto del calor o no, habrá algún que otro supersticioso que no dudará en pedirle al entrenador riojano que lo vuelva a repetir, con tal de que el partido termine con la victoria de España.