Fuera de España se está comentando el gesto de Lamine Yamal tras marcar un gol: aquí no tardará en ser debate nacional

Lamine Yamal ha marcado el primer gol de España en el mundial de Estados Unidos, México y Canadá y su celebración está dando la vuelta la mundo por el gesto que ha hecho.

El jugador del Fútbol Club Barcelona, la gran estrella de la Selección Española en el Mundial, que no jugó de titular en el primer partido de España por venir de una larga lesión, se ha arrodillado en el césped ha puesto su cabeza sobre el suelo tras marcar.

En redes, muchos han comentado el gesto y han afirmado que Lamine estaba besando el césped pero sin percatarse de un detalle en el que sí ha reparado Fátima Hamed, vicepresidenta de la Asamblea de Ceuta.

La política ha hecho un matiz a la afirmación que han hecho muchos sobre que simplemente ha besado el césped: "No me parece que sea besar el césped, es una postración que hace como musulmán, pero bueno, es igual, gol de Lamine. Vamossssss @SEFutbol".

Reacciones internacionales

Pero no ha sido sólo Hamed la que ha comentado esto. "Lamine Yamal realizando el sujud (el acto islámico de postración)", dice una cuenta con cientos de miles de seguidores en la red social de Elon Musk.

"18 años, Lamine Yamal anota su primer gol de Copa Mundial 2026 y hace Sujood Shukr. Que Alá continúe bendiciéndolo y guiándolo", señalan desde la cuenta Muslim Council of Hong Kong.

Otro señala: "Lamine Yamal se prosterna ante Allah como signo de agradecimiento por su GOL contra la selección de Arabia Saudí. Celebración proveniente de un musulmán y de origen africano que juega con España. Día muy duro para los racistas e ignorantes".

La doctora del Servicio Nacional de Salud (NHS) Rahmeh Aladwan ha sido uno de los perfiles más grandes en hablar del gesto del futbolista español: "Lamine Yamal realiza el sujud (el acto islámico de postración) para agradecer a Dios después de marcar su primer gol en la Copa Mundial".

Hace un par de días, el jugador Borja Iglesias también dejó un comentario a tener en cuenta cuando los periodistas le preguntaron por el estado de forma de Lamine Yamal y se acordó del poco apoyo que recibió cuando en el campo del Espanyol se cantó "musulmán el que no bote".

"Obviamente, Lamine es muy bueno, pero también me gustaría que en días, como cuando juguemos contra Egipto en Barcelona, también preguntemos por Lamine cuando pasan cosas fuera del campo", comentó a los medios desde Estados Unidos.