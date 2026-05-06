Luis García Montero recurre a Lorca para replicar las palabras de Trump sobre el español

El escritor, poeta, ensayista y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, fue el invitado de este martes en La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE, por la publicación de su su nueva novela, La mejor edad.

En la entrevista fue preguntado, como es habitual en el espacio de Broncano, por el patrimonio que tiene. Él ha dado una respuesta diferente: "Déjame que aclare una cosa, tengo muy reciente porque me mandaron la certificación para hacer la declaración de la renta. Como secretario de estado, la dirección del Instituto Cervantes pertenece al Ministerio de Exteriores por defender la presencia de España en el mundo, que es hacer valer el idioma, y el sueldo que tengo son 120.000 euros al año, que no está mal".

Sin embargo, explicó que "si le preguntas a un directivo de cualquier otro banco o institución privada ganan ocho veces más". Además, prosiguió contando que de ese dinero le han retenido casi 45.000 euros. "Estoy contentísimo para poder pagar la educación, sanidad pública, etc", añadió.

Con todo esto, Montero aseguró que hacía estas declaraciones por el hecho de que hay "interés en desprestigiar la política". "Ahora gano menos que antes, soy catedrático desde 1981 y además cobraba los artículos que hacía, pero desde que soy secretario de estado no cobra por mis colaboraciones", matizó.

Por ello, el escritor sentenció que "no todos los políticos son corruptos y hay gente que por estar en la política rebaja el dinero que ganan cuando están en los negocios privadas".

Además, se quejó de lo que está pasando en las últimas semanas con los distintos juicios: "Qué semanas estamos viviendo tan tristes. Hay políticos que son utilizados para intentar desprestigiar y decir que todos son iguales, cargarse la democracia y cargarse todo. La gente acaba por creer que es lo mismo un político serio que trabaja por lo público que el político que es capaz de disfrazarse de Jesucristo para pegarse con el Papa".

La respuesta a Trump

Ahí explicó que se estaba refiriendo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "El papa de Roma ha dicho que no es bueno matar en nombre de nada ni destruir países y puso una imagen".

Finalmente, acabó replicando a Trump utilizando a Federico García Lorca: "Lorca escribió durante la crisis de Wall Street en 1929 un libro, Poeta en Nueva York, que es maravilloso y como ahora Donald Trump ha dicho que el español es una lengua maldita, de emigrantes pobres, me gustaría responderle con Lorca". Entonces, recitó los siguientes versos:

"Queremos que se cumpla la voluntad de la Tierra

que da sus frutos para todos".

Qué dijo Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el pasado mes de febrero y ante una docena de mandatarios latinoamericanos que no tiene intención de aprender español: "No voy a aprender su maldito idioma", aseguró entre risas. El republicano dijo que prefiere tener "un buen intérprete".