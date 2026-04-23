Macarena Gómez cuenta lo que le pasa con sus vecinos de Madrid y Euprepio Padula se pronuncia con una sentencia demoledora 

La actriz Macarena Gómez ha provocado una multitud de reacciones en las últimas horas tras contar lo que le está pasando con sus vecinos de Madrid. De entre todos los comentarios que ha generado destaca especialmente por su rotundidad el del presentador y analista político Euprepio Padula.

"Mis vecinos de Madrid son insoportables del ruido que hacen", cuenta Gómez en el podcast B3TTER. "¡Desde las siete de la mañana el niño de tres años corriendo de un lado para otro, les oigo cuando se duchan, cuando hacen amor! Lo oigo todo", eLe he escrito mil veces: 'Se oye todo", se lamenta.

La actriz dice que se ha quejado, pero que sus vecinos le dicen que se aguante: "Entonces ya un día yo no podía más. Cogí la escoba, me subí a todos los sofás. Y después evidentemente vino la Poli. 'Me llamáis porque porque se han quejado los vecinos de arriba, ¿no? Porque estoy haciendo ruido. Dicen: Sí", relata.

"Más ruido hacen ellos"

"Digo: 'Más ruido hacen ellos, que el niño está corriendo y le digo que, por favor, el niño deje de correr y me dicen que es un niño y que el niño tiene que correr. Me estoy haciendo como hace el Recio. Y jajaja, empezaron a reírse", recuerda.

Tras escuchar su testimonio, Padula ha señalado: "Este es el tipo de vecino que debería vivir en un desierto y que no se aguanta ni a sí misma".

Esas palabras han provocado debate entre quienes entienden bien a la actriz y quienes no. "Ufff mira que ella no me gusta, pero la entiendo cuando te toca arriba gentuza y niños que están de 7 a 00 h corriendo medio locos acabas hasta las narices, e intentas hablarlo y los padres poco menos que te echan la culpa por no dejarte molestar. Hay gente insufrible", dice una persona.

"Sintiéndolo mucho, la entiendo perfectamente"

"Sintiéndolo mucho, la entiendo perfectamente. No es culpa de los niños ser niños ni de las personas que lo único que hacen es ruido normal, vivir. El problema es el negocio de la vivienda, materiales muy precarios, beneficios elevados y un precio de venta o alquiler imposible", apunta otro.

"Tampoco lo entiendo, se supone que vive en un buen piso de acuerdo a su estatus superior a nosotros los pobres currantes que vivimos en pisos normales con vecinos normales", añade otro más.