Euprepio Padula reconoce una virtud en la primera ministra italiana Giorgia Meloni: "Guste o no..."

La primera ministra italiana, la conservadora Giorgia Meloni, ha anunciado que suspende la renovación del acuerdo de defensa entre Italia e Israel, un pacto suscrito en 2003 que conlleva el intercambio de tecnología, equipamiento y armamento militar.

Una decisión que se ha acogido con entusiasmo en el seno de la UE, donde el Gobierno de España propuso suspender el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel por los bombardeos contra Líbano y la ocupación hasta el río Litani.

El periodista y analista político italiano Euprepio Padula, colaborador habitual de TVE, ha publicado un mensaje en su cuenta de X alabando a su compatriota, Giorgia Meloni, pese a estar en las antípodas ideológicas de la primera ministra italiana.

"Guste o no hay que reconocer a Meloni ser una política muy lista y capaz de leer el día a día mejor que otros políticos de derecha y extrema derecha", ha comentado. Unas palabras poco habituales cuando se trata de elogiar al contrario.

Hasta la fecha, Euprepio Padula ha sido especialmente crítico con Giorgia Meloni desde que llegó al gobierno en Italia. Sin embargo, ahora aplaude lo que podría leerse como un acercamiento a la idea que recorre Europa de romper todo tipo de alianza con Israel.

¿Quién es Giorgia Meloni?

Giorgia Meloni asumió como presidenta del Consejo de Ministros el 22 de octubre de 2022, tras la victoria de la coalición de derechas en las elecciones de septiembre de ese año, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar este cargo en Italia.

Su llegada marcó un giro político hacia la derecha, aunque desde el inicio su ejecutivo ha mostrado una estrategia de normalización institucional, consciente de la fragilidad histórica de los gobiernos italianos.

Hay quienes ven en Meloni una líder de extrema derecha, como ha sido Viktor Orban en Hungría durante los últimos 16 años, o Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Su llegada al poder en Italia se interpretó en su momento como un giro reaccionario de la UE.