Una diputada del PSOE en Madrid cuenta lo que vivió en una reunión escolar de su hija 

La portavoz del PSOE en la Asamblea Madrid y secretaria de igualdad del partido en la región, Lorena Morales, ha publicado un tuit en el que ha contado lo que le ha pasado después de ir a una reunión escolar en la clase de su hija.

"Este miércoles tuve reunión en la clase de mi hija. El calor era insoportable. Una niña tuvo que ir a Urgencias", ha contado la política socialista, después de que saliera que no a una votación que se produjo este jueves en la Asamblea de la Comunidad de Madrid sobre si climatizar o no los colegios públicos.

"Las derechas votan NO a climatizar los colegios públicos", ha afirmado en el mismo tuit Morales. "Mucha defensa Ayuso del feto. Pero a estos niños/as que les den. No son sus hijos", ha añadido la diputada socialista.

Este septiembre con el regreso de los alumnos a las aulas y todavía con altas temperaturas ha regresado el debate escolar que monopoliza los meses de mayo y junio: la mala climatización contra las altas temperaturas que tienen muchos centros escolares públicos en la región.

La iniciativa, registrada por el PSOE como Iniciativa Legislativa Popular (ILP), nació de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos (FAPA), los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y fue apoyada con más de 72.000 firmas cuando únicamente se necesitaban 50.000 para presentarla.

A favor han estado los grupos políticos del PSOE y Más Madrid, mientras que los diputados del PP y de Vox han votado en contra. Desde la formación 'popular', a través de su portavoz, Mirina Cortés, criticaron esta "iniciativa partidista" y justificaron que estaban trabajando en su propio texto, pero dejó la puerta abierta al diálogo con familias y sindicatos para solucionar este problema.

Sin embargo, esta negativa por parte de PP y Vox llega tres días después de que la Inspección de Trabajo exigiese a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid "medidas inmediatas" para climatizar y aislar los centros educativos.