Manolo García es cristalino y describe así la preocupación que tiene al ver lo que ocurre en la sociedad

El cantante Manolo García, que junto a Quimi Portet dan voz al mítico grupo El último de la fila, estuvo este miércoles en La Revuelta de David Broncano. El artista madrileño, que ha recibido multitud de premios como el Ondas a su trayectoria en 2018 o el Grammy Latino por mejor álbum pop/rock, quiso reflejar la preocupación que la invade por todo lo que está pasando en la sociedad.

"Me preocupa cómo va la cosa, está rarita. Si te pones en medio de la calle, puedes ver que la gente no es feliz y que está jodida porque el nivel de vida va por un lado y los sueldos por otro", explicó el artista, que lanza este viernes su nuevo disco, Drapaires Poligoneros, con una gira por toda España.

García también quiso hacer un símil con un partido de fútbol: "Si la vida es un partido de fútbol y todos queremos tirar a portería para marcar y disfrutar tiene que haber un árbitro para poner orden y que la cosa sea justa, correcta, deportiva y que juegue todo el mundo para que vaya la cosa bien a todos".

"Si a unos pocos les va la cosa mucho mejor, que con su pan se lo coman y sean felices, pero que el resto viva bien y no ahogados con alquileres como están. Entonces, el arbitraje tiene que venir por parte de los que gobiernan y dirigen y tienen que organizar para que todo el mundo coma y viva", añadió el artista.

El invitado de La Revuelta ejemplificó lo que expresaba diciendo que "si la media de lo que gana la gente es 1.500 euros tiene que costar vivir 800 euros para que encima se pueda ahorrar y estar desahogado". "Los que organizan el pastel tienen mucho bla bla bla, pero solo han conseguido que la gente gane 1.000 y valga 3.000. ¿Qué es esto que la gente joven no se pueda independizar con el abuso en los alquileres, la comida, las cosas básicas?", denunció.

Enfado con los políticos

García también aprovechó esa oportunidad para quejarse del nivel de los políticos y confesar que a él no le gusta ver la televisión y los informativos porque se enfada con lo que están haciendo.

"Estoy mosqueado y haciendo huelga de televisión y de informativos. No quiero ver más políticos, hasta que no lo hagan bien no quiero verlos. ¿Tú quieres ver a alguien que te hace sufrir y que no te ayuda a vivir? Pues yo no quiero verlos", aseguró.

Acabó por decir lo que está haciendo el dirigente de Estados Unidos, Donald Trump, con la guerra de los aranceles o por todo lo que están haciendo tanto el líder israelí, Benjamín Netanyahu, y el ruso, Vladimir Putin.

"Ese señor que siempre está con la guerra comercial, con machacar a todo el mundo, yo no quiero ni verlo, qué pesado con los aranceles, que nos deje en paz. Otro señor que mata gente, bombardea e invade países tampoco, apago la tele", concluyó.