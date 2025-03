Manuel Jabois deja muy claros varios puntos acerca del libro sobre José Bretón 

El periodista Manuel Jabois ha dejado muy clara su postura sobre El odio, de Luisgé Martín, una obra que recoge el testimonio de José Bretón, condenado por el asesinato en 2011 de sus dos hijos de 6 y 2 años, y que tenía previsto que este miércoles llegara a las librerías. Sin embargo, la editorial Anagrama ha suspendido la distribución de la obra 'sine die' para respetar la petición de medidas cautelares de la Fiscalía.

"Yo espero que la gente que no quiera leer el libro no lo compre, pero que no se castigue a Anagrama, que tiene a las autores y a los autores de los más interesantes que hay en España y fuera de España en catálogo", ha empezado dejando claro Jabois en Hora 25, de la Cadena Ser.

El periodista ha hecho un llamamiento para "que al final la editorial no tenga que pagar, que pague el libro si la gente lo considera y ya está".

"Hay un problema principal para mí en este libro, que es el hecho de que José Bretón se diga entusiasmado con el proyecto que le propone el autor. Yo creo que hay un problema cuando quieres entrevistar a un asesino y el asesino está encantado de que lo entrevistes. Y no aciertes, además, a saber por qué", ha subrayado Jabois.

Para el periodista, "ese problema creo que es un problema mayor cuando el asesino tiene la prohibición de comunicarse con su víctima y parece que ingeniosamente ha encontrado la manera".

"Y ese problema se agiganta cuando todo el libro se sostiene sólo sobre su testimonio y las consideraciones que aporta él. Todo se termina de estropear cuando en ningún momento nadie se dirige a Ruth Ortiz para advertirle de que el asesino de sus hijos dará detalles de cómo los mató en un libro", ha advertido.

Jabois cree que "por supuesto" que "se puede escribir este libro" y que "no se tiene que secuestrar de ninguna manera". También piensa que se puede entrevistar a un asesino porque "el periodismo no consiste en entrevistar a buenas personas, al menos no solo, de vez en cuando hay que entrevistar a alguna".

Pero ha dejado un aviso: "Debajo de todo esto hay un importante asunto ético que tiene que ver con una violencia creo que todavía no bien explicada del todo ni bien digerida, que es la violencia vicaria, y que ese problema ético no se resuelve apelando a la libertad de creación y la libertad de expresión, o no solamente".