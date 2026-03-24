Manuela Carmena se pronuncia sobre lo que está haciendo Trump con la guerra en Irán y hace una importante petición

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha aparecido en el programa vespertino de RTVE, Malas Lenguas, para lanzar un manifiesto contra la guerra que enfrenta a EEUU e Israel contra Irán, la cual ha generado un conflicto internacional enorme en Oriente Medio y que está afectando al resto de países.

Carmena ha relatado el día que se reunió con unas antiguas amigas de la época de la judicatura, en el que se plantearon "hacer algo, ante cada uno de los ciudadanos que viven con verdadera preocupación y tristeza", sabiendo que la mayor parte "está en contra de la guerra".

"La guerra es algo tan desastroso que, no sé, surgió el decir: venga, vamos a hacer algo. Y allí empezamos a formular algo muy respetuoso, que sería efectivamente una carta al presidente Trump, en la que simplemente lo que nos parecía muy importante es intentar invitar a muchísimos otros ciudadanos a decirle al presidente Trump que pare la guerra y respete el derecho internacional", ha confesado.

La responsabilidad "de no callar"

Carmena ha hablado sobre la importancia que tiene uno, como ciudadano, de asumir la responsabilidad de no callarse y de hacer lo posible para ser oídos. Preguntada por cómo vive un mundo en el que el presidente de la primera potencia mundial se mueva por caprichos, ha afirmado que "con sorpresa" e indignación.

Aun así, ha insistido en lo importante que es que "todos seamos capaces de decir que no, que es tremendo pensar lo que significa una guerra, la cantidad de personas que mueren: niños, adultos, militares, el odio que se crea...".

De hecho, recuerda un ensayo de Concepción Arenal: "Fue, yo creo, de aquellas mujeres que ya en el siglo XIX, en 1860, hablaba de la ilicitud de las guerras, de la necesidad de buscar alternativas que no sean las guerras".

¿Sirve no callar?

Un amigo le preguntaba: "¿Eso va a servir?". Carmena no lo sabe, pero ha insistido en que tiene que servir "para cada uno de nosotros, para que digamos: bueno, vamos a que nuestra voz llegue".

"Imaginaros lo que sería que hubiera billones de ciudadanos del mundo diciendo no, señor Trump, NO a la guerra, respete el derecho internacional", ha rematado.