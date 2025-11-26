Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Mara Torres abre la gala de los Premios Ondas y se fija en "los que faltan": el aplauso es inmediato
Virales
Virales

Mara Torres abre la gala de los Premios Ondas y se fija en "los que faltan": el aplauso es inmediato

La periodista de la Cadena SER presenta la Gala de los Premios Ondas 2025 y ha querido dar voz a los que habitualmente no la tienen.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Mara Torres, en la gala de los Premios Ondas
Mara Torres, en la gala de los Premios OndasCADENA SER

El "buen periodismo" vive su gran día. Este miércoles, Barcelona acoge la Gala de los Premios Ondas 2025, una fiesta que año tras año premia lo mejor de la comunicación y el entretenimiento. En esta edición, el jurado ha decidido reconocer a figuras como Paco Lobatón, Isaías Lafuente, El Gran Wyoming o Pastora Soler, entre otros muchos galardones que ha presentado Mara Torres.

La periodista de la Cadena SER ha conducido la gala desde el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, un teatro que ha contado con la presencia de grandes nombres del periodismo, la cultura, la política... de la sociedad, en resumen. 

A ellos se ha referido Mara Torres, pero a ninguno de ellos ha dedicado el comienzo de la gala, que como ha reconocido aún no estaba completa a la hora de comienzo. Porque faltaba "gente muy importante, muy importante para nosotros, los que dan sentido a todo esto".

Ante la sorpresa de los asistentes y mostrando varias butacas vacías, Mara Torres se ha referido a "los que echo de menos", que son "Jordi de Badalona, Carmen de Málaga y Maruxa de Pontevedra", referentes metafóricos de tantos y tantos oyentes "que se levantan y se acuestan con la radio".

Entonces, ha llegado la sopresa, porque la responsable de El Faro ha dado la bienvenida a varios "Jordis, Carmen y Maruxa", "que este año sí han venido". En ese instante se han presentado varios oyentes anónimos, que han ocupado sus butacas de honor "en representación de todos los oyentes".

"Bienvenidos. Esto lo hacemos para vosotros", ha rematado Mara Torres ante el aplauso general de la decena de invitados, que se han convertido en protagonistas por un instante.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 