Mara Torres abre la gala de los Premios Ondas y se fija en "los que faltan": el aplauso es inmediato

El "buen periodismo" vive su gran día. Este miércoles, Barcelona acoge la Gala de los Premios Ondas 2025, una fiesta que año tras año premia lo mejor de la comunicación y el entretenimiento. En esta edición, el jurado ha decidido reconocer a figuras como Paco Lobatón, Isaías Lafuente, El Gran Wyoming o Pastora Soler, entre otros muchos galardones que ha presentado Mara Torres.

La periodista de la Cadena SER ha conducido la gala desde el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, un teatro que ha contado con la presencia de grandes nombres del periodismo, la cultura, la política... de la sociedad, en resumen.

A ellos se ha referido Mara Torres, pero a ninguno de ellos ha dedicado el comienzo de la gala, que como ha reconocido aún no estaba completa a la hora de comienzo. Porque faltaba "gente muy importante, muy importante para nosotros, los que dan sentido a todo esto".

Ante la sorpresa de los asistentes y mostrando varias butacas vacías, Mara Torres se ha referido a "los que echo de menos", que son "Jordi de Badalona, Carmen de Málaga y Maruxa de Pontevedra", referentes metafóricos de tantos y tantos oyentes "que se levantan y se acuestan con la radio".

Entonces, ha llegado la sopresa, porque la responsable de El Faro ha dado la bienvenida a varios "Jordis, Carmen y Maruxa", "que este año sí han venido". En ese instante se han presentado varios oyentes anónimos, que han ocupado sus butacas de honor "en representación de todos los oyentes".

"Bienvenidos. Esto lo hacemos para vosotros", ha rematado Mara Torres ante el aplauso general de la decena de invitados, que se han convertido en protagonistas por un instante.