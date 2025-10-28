Lista de ganadores de los Ondas 2025: El Gran Wyoming, Isaías Lafuente y Pastora Soler son algunos de los premiados

Este martes a las 17 horas, como novedad histórica de los galardones, el periodista Iñaki Gabilondo -siete veces Premio Ondas- ha sido el encargado de leer el fallo del jurado, que a partir de esta edición será anunciado siempre por un antiguo premiado.

Gabilondo ha dado a conocer los 26 premiados de esta 72ª edición. Los galardones de este 2025 han reconocido la trayectoria laboral radiofónica de Isaías Lafuente y la labor como comunicador de El Gran Wyoming. Además, el jurado ha querido premiar también espacios radiofónicos como Versió RAC1 o Un libro, una hora (Cadena SER), así como destacar y galardonar a la radio por su papel "imprescindible" durante el apagón del 28 de abril.

En cuanto a la pequeña pantalla, los Ondas de este 2025 han reconocido a las series Celeste, Querer y Pubertat a las protagonistas femeninas de Furia y el trabajo del actor Secun de la Rosa, entre otros. En la categoría musical algunos de los premiados han sido Alejandro Dolina, Valeria Castro, Guitarricadelafuente y Pastora Soler.

La gala de entrega de premios se celebrará el próximo miércoles 26 de noviembre en el Gran Teatre del Liceu. Consulta la lista íntegra de ganadores de la 72ª edición de los Premios Ondas:

Premio Ondas Internacional de Radio

Alejandro Dolina (Argentina)

Por su trayectoria de más de cuatro décadas en la radio argentina. Por su capacidad de crear un universo propio desde el humor, en especial, por su resistencia ante el micrófono durante más de treinta años con su mítico programa nocturno ‘La venganza será terrible'.

Premio Ondas Internacional de Televisión

"The last ride” (The human factor). RAI Italia

Por dar voz y dignidad a las personas sin hogar de Estados Unidos, combinando la narrativa poética del cantante Tom Waits con la conciencia social. Todo ello a través de una factura visual impecable.

Premios Ondas Nacional de Radio

Mejor programa

Versió RAC1

Mejor programa de proximidad

Cafè d’idees- Ràdio 4

Mejor programación especial

Programas especiales por el apagón del 28 de abril

Porque aquel día la radio demostró que era imprescindible como medio de comunicación, inigualable y cercano. Por la reacción de sus profesionales al micrófono, en la calle, y de sus técnicos e ingenieros, que mantuvieron informado a un país que, por sorpresa, se que quedó sin luz y redescubrió la radio. Aquel día la luz fue la radio.

Mejor idea radiofónica

Un libro una hora- Cadena SER

Trayectoria o mejor labor profesional

Isaías Lafuente

Mejor podcast

Se llamaba como yo - De eso no se habla y EITB Media

Premios Ondas Nacionales de Publicidad en Radio

Mejor campaña de radio

La radio lo hace todo inolvidable

Pingüino Torreblanca para Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC)

Mejor agencia de radio

MONO Madrid

Premios Ondas Nacionales de la Televisión

Mejor programa de entretenimiento

Página Dos- La 2 de RTVE

Mejor programa de actualidad o cobertura especial

Especial informativo de la muerte y funeral del Papa Francisco y Cónclave- RTVE

Mejor contenido de proximidad

El campo es nuestro-Aragón TV

Mejor comunicador

El Gran Wyoming (LaSexta)

Mejor comunicadora

Alejandra Herranz (RTVE)

Mejor serie de comedia

Celeste (Movistar Plus+)

Mejor serie de drama (Ex aequo)

Querer (Movistar Plus+)

Pubertat (HBO Max y 3Cat)

Mejor intérprete femenina en ficción

Para el elenco femenino de Furia: Carmen Machi, Candela Peña, Pilar Castro, Nathalie Poza, Ana Torrent, Cecilia Roth y Claudia Salas (HBO Max)

Mejor intérprete masculino en ficción

Secun de la Rosa por Superestar-Netflix

Mejor documental o serie documental

El minuto heroico: yo también dejé el Opus Dei (HBO Max)

Premios Ondas Nacionales de Música

A la trayectoria

Pastora Soler

Fenómeno musical del año (Ex aequo)

Valeria Castro

Guitarricadelafuente

Mejor espectáculo, gira o festival

LOS40 Music Awards Santander

Premio Ondas Especial de la Organización

Paco Lobatón