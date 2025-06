Marc Giró lanza este aviso sobre "los fascistas" y se convierte en lo más compartido de las últimas horas

El presentador Marc Giró ha pronunciado unas de las palabras más difundidas de las últimas horas al lanzar un aviso a todo el mundo sobre "los fascistas".

"Aunque no seas mariquita, de repente los fascistas te hacen pasar por mariquita. Tú no eres mariquita y a lo mejor te dicen: tú eres mariquita, te metes dentro también. Lo digo también porque los que no sois mariquitas id con cuidado porque el fascismo arrasa con todo. ¿Sabes?", ha avisado en el Festival de las Ideas y la Cultura, organizado por eldiario.es

"Hay un artículo hoy que hay al respecto (...) en el que se cita a un estudioso que han descubierto que en esta isla en la estamos había mucho mariquita que estaban muy libres y arrasaron los fascistas a punta pala", ha proseguido Giró.

"Yo ahora mismo no podría estar aquí porque estaría en esa colonia haciendo trabajos forzosos y una pena. Hay que pensar un poquito en mí también. Háganme el favor de no ser fachas. Por favor de lo pido", ha acabado reclamando.

En las reacciones, una persona celebra: "Genial como siempre!!!!". "Eres maravilloso, Marc", dice otro. Y otro añade: "Qué grande es!".