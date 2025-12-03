Marc Giró manda un recado a Ayuso por el precio de la vivienda: "Nos gustan las terrazas, la cervecita"

Marc Giró, presentador de Late Xou, ha hecho un análisis del mercado de la vivienda para visibilizar el precio disparado de los alquileres en nuestro país. Durante su monólogo habitual ha puesto sobre la mesa esta problemática, que para la mayoría de los españoles se ha convertido en la principal preocupación. Y lo ha hecho lanzándole un dardo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"En España hay un grave problema con el precio de la vivienda", ha arrancado, dejando claro que todo el mundo debería haberse dado cuenta "a no ser que sea usted rentista, latifundista o esté en babia, que para el caso es lo mismo".

"Te sobran 35 euros para irte de cañas"

"El sueldo mínimo interprofesional es de 1.135 euros mensuales. Alquilar un piso en Madrid, de 28 metros cuadrados, ósea, perfecto para bailar el chotis, cuesta de media unos 1.100 euros al mes", ha desgranado, al tiempo que pedía a los espectadores, en tono irónico, que no se quejaran porque "te sobran todavía 35 euros para irte de cañas".

"Con esos 35 euros que te sobran te podrás beber 11,8 cañas al mes", ha asegurado, al tiempo que lanzaba un dardo a Isabel Díaz Ayuso. "Hay que recordar que somos callejeros, nos gustan las terrazas, la alegría, la cervecita, el vino... ¿Qué pasa?", ha bromeado, recordando así las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando dijo que la oposición siempre estigmatizaba "las cañitas".

El precio de la vivienda, en máximos históricos

Como ha señalado Marc Giró, el problema de la vivienda deja en un estado de indefensión a los españoles. De hecho, recientemente se ha alcanzado el pico máximo en el precio del alquiler en algunas comunidades autónomas. Entre ellas se encuentra la Comunidad de Madrid.

Según datos extraídos del Índice Inmobiliario de Fotocasa, la media nacional pulverizó el récord anterior en el mes de junio, tras llegar a los 14,38 euros por metro cuadrado al mes, con una subida interanual de 14%.

En Madrid, la situación es especialmente crítica, pues lideró el ranking nacional de importes cobrados por concepto de alquiler durante en julio, con 21,55 euros por metro cuadrado al mes. Completan el podio Cataluña y Baleares, con 20,41 y 19,01 euros, respectivamente.