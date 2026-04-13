Marc Giró: "¿Cómo voy a ser yo el azote de la derecha o un icono de la izquierda? Por ahí no voy a pasar"

"Va a pasar lo que ya sabemos que va a pasar pero yo les garantizo que les va a seguir sorprendiendo". Esta ha sido la declaración de intenciones de Marc Giró que dentro de poco —aún sin fecha confirmada— estrenará en laSexta Cara al show.

El programa irá después de El Intermedio, será semanal, estará grabado y, en palabras del presentador, tendrá lo mismo que lo que tenía en TVE pero mejorado porque ahora tienen más dinero.

En el late night —competirá contra su amiga Henar Álvarez desde TVE, a la que ha deseado que le vaya genial pero a él un poco mejor— participarán Pepe Colubi, Yolanda Ramos y Nacho Duato, del que Marc Giró ha dicho cosas muy positivas durante la presentación a la prensa en el hotel Hyatt de Madrid.

Sobre los invitados que pasarán por su programa, ha señalado que sólo irán los que quieran ir, independientemente de su ideología: "A mí me da igual, ¿tú sabes el esfuerzo que es lo de la promoción?".

"Todas las personas que quieran venir nos honran con su presencia. No ha fallado ningún invitado. Te puedo confesar que me han dicho, y por eso yo no tengo prejuicios, 'a ver cómo te cae el invitado'. He entrevistado a personas que a priori me caían mal. Pues los entrevisto, pasan por el programa y digo 'ahora me quiero ir a vivir con esta persona'. Al final la cosa es conocer a las personas", ha explicado.

El comunicador ha reivindicado la política y el hablar de política: "Es que alucino. Es que parece que la política sea... está la vida de las españolas y luego la política, ¿cómo coño va a ser esto? La política está en todos lados. Todo lo que hacemos es político. Hay que hablar de política, está para hablarla, es lo que nos atañe. Es la vivienda, la cuestión de qué tipo de España eres, de cómo tienes las cosas. La redistribución de la riqueza, de esto, de más allá".

"La política no es una nave nodriza que nos sobrevuela. Hay que ejercer la política. Me decían el otro día: '¿Qué le parece ser el azote de la derecha?' ¿Cómo voy a ser yo el azote de la derecha o un icono de la izquierda? Por ahí no voy a pasar. Hay muchas redes y muchísima gente, en democracia, que está luchando para afinar y ensanchar la democracia", ha señalado el presentador, que ha enumerado a los colectivos que trabajan desde lo pequeño para lograrlo.

"¿Voy a ser yo la Libertad guiando al pueblo?. Ni hablar. Esto es una red y formo parte de una ola, igual que ustedes que son periodistas", ha añadido a la pregunta.

La invitación de Pedro Sánchez

En su entrevista con Jordi Évole en Lo de Évole, el presentador llamó a Pedro Sánchez que le deseó suerte en su nueva andadura en laSexta.

Sobre una posible visita del presidente del Gobierno a Cara al show, Giró ha dicho que probablemente —y así lo espera— tenga otras cosas mejores que hacer como ocuparse la guerra de Irán o de las elecciones en Andalucía.

"Me tranquiliza que Pedro Sánchez esté antes por España que por mi cara, aunque menuda cara tengo yo para el show", ha respondido tirando de ironía.