Marc Giró cuenta por qué entiende que la gente se haga "facha" o de "ultraderecha"

Marc Giró es uno de los flamantes fichajes de laSexta. El humorista y presentador catalán deja TVE para presentar Cara al show en la cadena de Atresmedia, que también ha fichado al periodista Aimar Bretos, de la Cadena SER.

Para inaugurar su llegada a laSexta, Marc Giró ha concedido una entrevista a Jordi Évole, que se podrá ver este domingo a partir de las 21:25h. En un avance publicado por la cadena, se puede ver al cómico haciendo gala de su particular humor y desparpajo.

Giró, abiertamente de izquierdas, ha repasado la actualidad nacional, tocando un amplio abanico de temas. Entre ellos, el auge de la extrema derecha en España. Durante la conversación con Jordi Évole, el catalán asegura que entiende a los que se hacen de ultraderecha.

Según Giró, quienes simpatizan con discursos de odio y xenófobos lo hacen por una sencilla razón: "porque es comodísimo". "Entiendo a la gente que se hace facha, o se hace de derechas o de ultraderecha. Lo entiendo perfectamente", asegura en Lo de Évole.

El contraste con ser de izquierdas

A diferencia de ser "facha" o de "ultraderecha", Giró cree que ser progresista requiere un esfuerzo muy superior. Según el ya presentador de laSexta, ahora "ha pasado una cosa con esto de ser de izquierdas o progresista, y es que nunca se acaba".

En este sentido, Giró afirma que ser una persona comprometida con los derechos sociales y que defiende la igualdad de clases, "es agotador". Hasta en dos ocasiones lo repite, incidiendo en lo difícil que es mantenerse fiel a la izquierda frente al auge de la extrema derecha.

Por otro lado, en el avance de la entrevista, Giró también se refiere al feminismo, gracias al que "nosotres, nosotris sabemos que puedes decir en el espacio público 'oiga, es que me está usted chafando. ¡Quite la bota de mi cara!".

Además, vaticina la extinción de "eso que hemos llamado heteropatriarcado". El humorista cree que "va a desaparecer". Estos son algunas de las opiniones que se pueden ver en el avance de su primera entrevista ya como presentador de Atresmedia.