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Marc Giró cuenta por qué entiende que la gente se haga "facha" o de "ultraderecha"
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Marc Giró cuenta por qué entiende que la gente se haga "facha" o de "ultraderecha"

"Ser progresista es agotador", afirma el catalán.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
BARCELONA CATALONIA, SPAIN - NOVEMBER 22: Presenter Marc Giro collects an award during the Ondas Awards 2023 gala at the Gran Teatre del Liceu, on 22 November, 2023 in Barcelona, Catalonia, Spain. The Ondas Awards are the most important communication awards, given to radio, television, radio advertising and music professionals. They are awarded annually by Radio Barcelona since 1954. This year marks its 70th edition, in which they have managed to beat the record of participation with 587 nominations from 17 countries around the world. (Photo By Lorena Sopena/Europa Press via Getty Images)
El presentador Marc Giró, en una imagen de archivo.Europa Press via Getty Images

Marc Giró es uno de los flamantes fichajes de laSexta. El humorista y presentador catalán deja TVE para presentar Cara al show en la cadena de Atresmedia, que también ha fichado al periodista Aimar Bretos, de la Cadena SER.

Para inaugurar su llegada a laSexta, Marc Giró ha concedido una entrevista a Jordi Évole, que se podrá ver este domingo a partir de las 21:25h. En un avance publicado por la cadena, se puede ver al cómico haciendo gala de su particular humor y desparpajo.

Giró, abiertamente de izquierdas, ha repasado la actualidad nacional, tocando un amplio abanico de temas. Entre ellos, el auge de la extrema derecha en España. Durante la conversación con Jordi Évole, el catalán asegura que entiende a los que se hacen de ultraderecha. 

Según Giró, quienes simpatizan con discursos de odio y xenófobos lo hacen por una sencilla razón: "porque es comodísimo". "Entiendo a la gente que se hace facha, o se hace de derechas o de ultraderecha. Lo entiendo perfectamente", asegura en Lo de Évole.

El contraste con ser de izquierdas

A diferencia de ser "facha" o de "ultraderecha", Giró cree que ser progresista requiere un esfuerzo muy superior. Según el ya presentador de laSexta, ahora "ha pasado una cosa con esto de ser de izquierdas o progresista, y es que nunca se acaba".

En este sentido, Giró afirma que ser una persona comprometida con los derechos sociales y que defiende la igualdad de clases, "es agotador". Hasta en dos ocasiones lo repite, incidiendo en lo difícil que es mantenerse fiel a la izquierda frente al auge de la extrema derecha.

Por otro lado, en el avance de la entrevista, Giró también se refiere al feminismo, gracias al que "nosotres, nosotris sabemos que puedes decir en el espacio público 'oiga, es que me está usted chafando. ¡Quite la bota de mi cara!".

Además, vaticina la extinción de "eso que hemos llamado heteropatriarcado". El humorista cree que "va a desaparecer". Estos son algunas de las opiniones que se pueden ver en el avance de su primera entrevista ya como presentador de Atresmedia.

Daniel Pueblas Lara
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Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

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