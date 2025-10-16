Marcos Llorente dice que el uso de las gafas de cristales es biología y una bióloga le responde: difícil decir más con menos

El futbolista del Atlético de Madrid y de la selección española Marcos Llorente emitió un comunicado este miércoles para defenderse de los comentarios que había recibido por su defensa de las gafas con cristales amarillos y rojos. El deportista argumentó que su opinión se basa en la ciencia y en la biología y una bióloga le ha respondido con mucha contundencia.

"Me paso por aquí para aclarar el tema de las gafas porque veo mucha gente que no entendió nada… o quizás nunca lo hará. Y está bien. No todos están listos para cuestionar lo que les enseñaron. Si no te interesa tu salud, puedes seguir deslizando. Nada de lo que comparto me lo invento. No es una 'opinión personal'. Es biología (la de verdad). Solo hay que leerla. Así que si te molesta lo que digo, discútelo con ella", escribió el futbolista.

Llorente apuntó que utiliza gafas con cristales amarillos durante el día cuando está en interiores y cristales rojos por la noche si sale o si está expuesto a luces artificiales. "¿Por qué? Porque protejo mi biología. Porque la luz azul, fuera de su contexto natural (el día), es un tóxico. Y no lo digo yo, lo dicen tus mitocondrias cuando dejan de producir energía como deberían", argumentó.

En su opinión, Llorente dijo que la retina y la piel "tienen receptores que detectan la luz y sus colores" y el cuerpo la usa para encender o apagar procesos biológicos esenciales. "Si le das una señal equivocada como una pantalla a las 10 de la noche o un foco LED blanco mientras cenas, el cuerpo responde mal. Punto. No hay debate ahí. Y sí, lo más grave ocurre por la noche, cuando alteras tu producción natural de melatonina y la melatonina no solo te ayuda a dormir", apuntó, enumerando algunas funciones que tiene como "la regulación de los relojes biológicos o el control de los dos programas celulares clave".

"Eso previene el cáncer y enfermedades neurodegenerativas. Usar gafas que filtran la luz artificial no es una moda biohacker. Es una necesidad si vives atrapado en ambientes modernos, lejos del sol, rodeado de pantallas y luces LED", concluyó el futbolista.

De todas las respuestas que ha habido desmintiendo esa frase de "es biología" la que más clara, concisa y rotunda ha sido la de la bióloga y usuaria de X Mamen García, que ha dejado un tuit muy contundente: "Biología, los cojones. Fdo: doctora en Biología".