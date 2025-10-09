Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
María Patiño deja claro lo que piensa sobre Silvia Intxaurrondo con una sola palabra
Ha contestado en X.

Alfredo Pascual
María Patiño habla de Silvia Intxaurrondo.Getty Images

La periodista y presentadora de La hora de la 1, Silvia Intxaurrondo, y el escritor Arturo Pérez-Reverte han sido los protagonistas en la noche de este miércoles del estreno de la segunda temporada del espacio de La 2 de RTVE En Primicia.

De todo lo que respondiendo y confesaron ambos, fue una parte de la conversación con la comunicadora la que más viral se hizo. En este fragmento, Intxaurrondo ha contado el mensaje que recibió tres minutos antes de que acabase la famosa entrevista que le hizo al dirigente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el 17 de julio de 2023, a escasos seis días de las elecciones generales.

"No es correcto, señor Feijóo. No lo hicieron ni en 2012, ni 2013 ni 2017", le dijo la periodista en aquella entrevista después de que Feijóo dijera que su partido siempre había revalorizado las pensiones conforme al IPC. 

Ahora ha vuelto a recordar aquella entrevista: "Estaba segura de mis datos. Los había chequeado. Que alguien me diga, ¿va a rectificar? A rectificar unos datos que tengo seguros, no. Creo que el dato es lo que me dio la entereza de seguir. Puede decirme lo que me dé la gana pero sé que la verdad está conmigo".

Además, ha señalado que a tres minutos de que terminase el programa un miembro de la alta dirección de TVE le escribió un mensaje en el que le decía "tranquila". "Siempre recordaré ese mensaje porque yo hasta las 10:37 no tuve noticia de la que se estaba montando", ha recordado. 

Este momento se ha hecho viral, pero las reacciones han llegado incluso antes de que se emitiera el programa. Por ejemplo, la periodista María Patiño ha compartido un avance que había subido la propia Intxaurrondo a X promocionando el programa con una cita que consistía en una única palabra: "Admiración". Además, en otro tuit, Patiño la ha descrito como "incisiva, periodismo puro".

