Silvia Intxaurrondo revela ahora el mensaje que recibió tres minutos antes de acabar su famosa entrevista con Feijóo en 2023
Ocurrió en las elecciones de 2023. 

Álvaro Palazón
Feijóo e Intxaurrondo en TVE.TVE

El 17 de julio de 2023, a pocos días de las elecciones generales —fueron el 23— la periodista Silvia Intxaurrondo puso en apuros al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando éste le dijo que los datos de la periodista eran erróneos. 

Ahora, dos años después, la periodista de TVE ha estado en En Primicia, en La2, para hablar de aquel momento y del mensaje que recibió tres minutos antes de que acabase la entrevista. 

Ha revelado la periodista que tuvo inquietud por una posible represalia: "Estaba segura de mis datos. Los había chequeado. Que alguien me diga, ¿va a rectificar? A rectificar unos datos que tengo seguros, no. Creo que el dato es lo que me dio la entereza de seguir. Puede decirme lo que me dé la gana pero sé que la verdad está conmigo". 

Sobre si era consciente de lo que se estaba gestando ha dicho que no: "La primera sensación inquietante fue durante la misma emisión en directo porque a tres minutos de que terminase el programa un miembro de la alta dirección de TVE me escribe un mensaje que dice 'tranquila'". 

