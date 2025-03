Marina Riverss se lleva los aplausos de todos al hablar así del trabajo: "Hemos hecho bien en hacerla famosa"

La influencer Marina Riverss, con 7,7 millones de seguidores en TikTok y más de 1.200 millones de 'me gusta', se ha llevado el aplauso de muchos en redes al responder a aquellos que le dicen que no trabaja.

Ha reconocido que su trabajo "es divertido, son pocas horas y me pagan mucho": "¿No tenemos que aspirar todos a eso?". "Si no sufro con mi trabajo, si no me explotan no es trabajar. No trabajas cuando sufres o cuando te pagan poco", ha proseguido.

Cuando escucha que alguien dice que los médicos cobran menos que los influencers ella responde: "¿No os gusta el capitalismo tanto? Esto es el sistema de mercado. Al final digo que quiero un sistema de bienestar, una sanidad pública, una educación pública".

"A mí me gustaría que los médicos cobraran mucho más dinero porque están salvando vidas y ciertas personas de la sociedad que hacen trabajos increíbles que están fatal remunerados, pero es que no depende de mí", ha reflexionado.

Por último ha abogado por subir los salarios a los médicos pero sin que los demás pierdan capacidad económica: "A mí me pagan empresas privadas, no el Estado. Vete al Estado y reclama que se pague más. Como sociedad hay que entender dónde están los problemas y a quién hay que pedir responsabilidades".

"Vamos a trabajar para que todos cobremos más. Es ridículo querer que a los demás les vaya peor que a ti, eso se llama envidia", ha zanjado.