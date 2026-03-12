Quién está detrás de Europa.com, el agregador de extrema derecha que no tiene publicidad ni suscriptores: Elon Musk es su principal amplificador

El empresario Elon Musk en un discurso durante la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 22 de enero de 2026.

A primera vista, el dominio Europa.com podría parecer la web oficial de alguna institución comunitaria. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Detrás de esa dirección se encuentra Europa, un portal de noticias de extrema derecha lanzado en noviembre de 2025 que no guarda relación alguna con la Unión Europea.

El sitio, redactado principalmente en inglés, actúa como un agregador de contenidos y enlaces que difunde informaciones procedentes de medios y cuentas situadas en la órbita de la ultraderecha internacional. Aunque presta especial atención a la actualidad del Reino Unido, también publica contenidos relacionados con Francia y otros países europeos.

Su línea editorial es explícita. Bajo el lema de "vigilar la civilización", el portal respalda abiertamente a movimientos políticos que defienden la llamada "remigración", un concepto utilizado por ciertos sectores de la extrema derecha para promover el retorno de inmigrantes a sus países de origen.

Tiene mucha presencia en la calle

Además de recopilar noticias y vídeos de otros sitios, Europa también produce contenidos propios. Sus cámaras han estado presentes en algunas movilizaciones de grupos radicales, como la manifestación celebrada en Lyon el 23 de febrero en memoria del activista Quentin Deranque, asesinado por miembros de facciones de ultraizquierda. También cubrieron en enero una concentración en París dedicada a Santa Genoveva.

El proyecto se distingue de otros agregadores conservadores que operan en internet, como Visegrad24 o el francés Fdesouche, por su enfoque abiertamente ideológico. Gran parte de los contenidos que difunde presentan una narrativa de una Europa en crisis o al borde del colapso, con especial atención a sucesos protagonizados por sospechosos inmigrantes.

Algunos de los enlaces compartidos también han sido criticados por incluir mensajes con tintes antisemitas o teorías conspirativas, según han señalado investigadores y organizaciones que monitorizan el extremismo en internet.

Un proyecto con recursos… pero sin ingresos aparentes

Uno de los aspectos más llamativos del portal es su financiación. El sitio no incluye publicidad ni ofrece suscripciones, lo que plantea dudas sobre cómo se sostiene económicamente.

Sin embargo, el proyecto parece contar con recursos considerables. Solo el dominio Europa.com tiene un valor estimado de al menos 100.000 euros, según cálculos de la firma especializada NameShield. Además, los responsables del portal han adquirido en el mercado secundario las cuentas @europa en plataformas como Facebook y X, direcciones especialmente cotizadas por su visibilidad.

Desde finales de 2025 también han financiado campañas publicitarias en 4chan, un foro conocido por su escasa moderación y su popularidad entre comunidades de extrema derecha angloparlantes.

A pesar de no mostrar ingresos visibles, el portal ha producido reportajes en varios países europeos —desde Polonia hasta Portugal— y tres documentales firmados por el activista irlandés Keith Woods.

El papel de Keith Woods

Woods, cuyo nombre real es Keith O’Brien, figura como cofundador del proyecto. Este activista ha ganado notoriedad en los últimos años dentro de los círculos supremacistas blancos internacionales.

Investigadores especializados en extremismo lo sitúan en contacto con figuras influyentes de ese entorno, como Nick Fuentes o el conspiracionista Alex Jones. Woods también participó en campañas contra la Anti-Defamation League, especialmente después de que esta criticara al empresario tecnológico Elon Musk.

Elon Musk, el gran amplificador

Aunque no está vinculado formalmente al proyecto, Musk se ha convertido en su principal altavoz. El empresario, propietario de X, comparte ocasionalmente publicaciones del portal y mantiene conversaciones en la plataforma con varios activistas asociados al proyecto.

Esa interacción proporciona una enorme visibilidad a Europa, ya que los mensajes difundidos por Musk suelen alcanzar millones de usuarios. El multimillonario también ha mostrado simpatía por figuras emergentes de la extrema derecha británica, como Rupert Lowe, a quien el portal también promociona.

Un proyecto rodeado de opacidad

A pesar de su actividad creciente, Europa mantiene un alto grado de opacidad. El portal no revela quién lo financia ni quiénes son sus responsables legales.

La web está registrada a través de una empresa creada recientemente en el estado de Wyoming, en Estados Unidos, una jurisdicción conocida por permitir la creación de compañías con gran discreción sobre sus propietarios.

Algunos indicios apuntan a vínculos con círculos supremacistas estadounidenses. Uno de los primeros documentales del portal consiste en una extensa entrevista con Jared Taylor, fundador de la revista American Renaissance.

Además, investigaciones periodísticas han encontrado conexiones técnicas entre Europa y la Brotherhood of Europa, una red que se presenta como una comunidad internacional de personas de ascendencia europea interesadas en "mejorar la civilización". Este grupo promueve desde formación en deportes de combate hasta proyectos de comunidades residenciales exclusivas para blancos.

Por ahora, ni el portal ni sus responsables han respondido públicamente a las preguntas sobre la estructura y financiación de este proyecto digital que, pese a su tamaño relativamente pequeño, ha logrado amplificar su alcance gracias al impulso de una de las figuras más influyentes de internet.