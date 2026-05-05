Mario Vaquerizo se abre en canal para poner en valor por qué Rosalía tiene una actitud diferente al resto

El cantante Mario Vaquerizo, vocalista del icónico grupo Nancys Rubias, ha escrito un artículo de opinión en el diario El Mundo dedicado plenamente a la figura creciente de Rosalía, quien se ha consolidado definitivamente en el panorama internacional después de que Lux viera la luz, aunque la catalana ya arrastraba una altísima reputación en el extranjero desde hace varios años.

En el citado artículo comienza mencionando que conoció a Rosalía a través de su técnico de sonido, que también trabajó en el primer concierto de la cantante en Madrid, en el Teatro Lara, y le dijo que, "a pesar de los nervios, esa niña lo tenía muy claro". Años más tarde la escuchó por primera vez en directo, durante un concierto en La Riviera, y alucinó. No porque le interesara especialmente su propuesta musical, sino porque vio una "estrella" en "toda la extensión de la palabra".

Cuando ya le "conquistó" fue en la primera toma de contacto al recibirla en su camerino: "No me cuesta reconocer a alguien que ha hecho en todo momento lo que ha querido. Y que lo hace feliz, llegue a dos personas o al mundo entero. Y eso para mí es la actitud underground, el bien entendido, el que nos salva la vida".

Destaca el momento en el que Rosalía fue expulsada de un concurso por "desafinar" y defiende que no desafinó, sino que era "su estilo" y que, a pesar del rechazo, no cambió de rumbo: "Rosalía ha vuelto a resucitar el fenómeno fan en nuestro país, al nivel de los Pecos, pero con el beneplácito de los críticos exquisitos. Ole su coño".

Para Vaquerizo, Rosalía no es una artista prefabricada, sino que se ha autoprefabricado "a su antojo" y eso es algo que "muy poca gente sabe hacerlo". Concluye con la hipótesis de que si algún día desaparece el éxito, Rosalía "no lo viviría como un drama" porque siempre le quedará "el underground": "De donde ella viene".

Así reaccionó Rosalía a su artículo de opinión

Vaquerizo ha desvelado en Anda Ya, programa de Los 40, cuál fue la reacción de Rosalía al leer el artículo de opinión. Le escribió un mensaje a través del buzón privado de Instagram: "Menos mal que lo vi ese día de casualidad porque yo soy más de mensaje antiguo de SMS".

"Me dijo: Mario, muchísimas gracias por tus palabras, te adoro. Es lo más, está en todo, por eso le va tan bien y por eso es tan dueña de su carrera y de su vida", ha afirmado.