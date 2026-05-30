Los expertos coinciden: el cambio climático está detrás del aumento global de enfermedades cardíacas relacionadas con el calor

La crisis climática está afectando no solamente al ecosistema, sino también directamente a la salud de las personas. Recientemente, un grupo de investigadores estableció una correlación entre el calentamiento global y las afecciones cardíacas.

El estudio se centra en el territorio estadounidense. Este mismo pronostica que las altas temperaturas podrían aumentar las cardiopatías relacionadas con el calor en un 200 % para el año 2050 a lo largo y ancho de dicho país. Así lo informa la plataforma de difusión científica norteamericana, Eurek Alert, a través de uno de sus más recientes artículos.

Haciendo uso de diversas fuentes, tales como la Carga Global de Enfermedades, un modelo climático global creado por la NASA y los datos proporcionados por la Oficina del Censo de EE. UU., los especialistas calcularon el alcance de dicha problemática en cada condado de Estados Unidos.

En este sentido, Goku Parameswaran, autor principal del documento científico, destaca la minuciosidad del mismo. “Este estudio es el primero en determinar con exactitud la gravedad del problema, condado por condado, en todo Estados Unidos”, declara.

Asimismo, revela que las personas que padecen de precariedad económica están más expuestas a los riesgos de estas afecciones originadas por el calentamiento global. "Los estados con menores ingresos familiares medios tienen más probabilidades de sufrir una mayor incidencia de enfermedades cardíacas relacionadas con el calor”, complementa.

La región de EEUU que resultará más afectada según los expertos

Los expertos identificaron que el noroeste del Pacífico, tiene la tasa más alta de enfermedades cardíacas relacionadas con el calor en toda la nación. No obstante, se prevé que los estados del sur padezcan los mayores aumentos para el año 2050.

Este aumento en el sur de EEUU corresponde a tres circunstancias sumamente influyentes, según detalla Salil Deo, profesor asociado del Departamento de Cirugía y uno de los autores principales del análisis.

“La región ya presenta una de las mayores cargas de enfermedades cardíacas del país”.

Se enfrenta a algunos de los aumentos de temperatura proyectados más rápidos del país”.

“Actualmente alberga muchos condados entre los más pobres de EE. UU., con la menor infraestructura sanitaria para hacer frente a la crisis prevista”.

Los especialistas son conscientes de la gravedad que implica esta situación. “El cambio climático no es una amenaza lejana y abstracta”, sostiene el director del Instituto de Investigación Cardiovascular, Sanjay Rajagopalan.

De igual manera, expresa su sentido de responsabilidad ante el tema, ya que tiene muy presente la gran repercusión del propio. “Las decisiones que tomemos hoy sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, la planificación urbana y las políticas de salud determinarán si decenas de miles de estadounidenses vivirán o morirán a causa de enfermedades cardíacas para el año 2050”, concluye.

Finalmente, el estudio sugiere contrarrestar el asunto a través de la ampliación de zonas verdes en entornos urbanos y la instalación de aire acondicionado en comunidades menos favorecidas económicamente.