Mario Vaquerizo cuenta ahora por qué se puso una camiseta de la Legión española

Mario Vaquerizo ha estado en Verificados Podcast, el programa del youtuber y Mowlihawk y ha hablado, durante casi dos horas, de su caída, de drogas, de su relación con Alaska...

Pero, sin duda, una de las cuestiones más llamativas ha sido su respuesta a por qué se puso una camiseta de la Legión española, algo que levantó revuelo, sobre todo en las redes sociales.

"Me pongo la camiseta de la Legión porque me gusta la camiseta de la Legión", ha empezado diciendo. "Pero de moda como si fuese Nike. Como si fuera la del Betis, claro", le han replicado los entrevistadores del podcast.

"Es que vamos a ver, el problema no está en la camiseta que te pongas, el problema está en quién lo ve. Me pongo una camiseta como puede ser mexicana o cantas el himno mexicano. Yo lo veo como una cuestión pop, como si me pongo una camiseta de Pitita Ridruejo", ha explicado.

La entrevistadora le ha dicho que le cuesta disociar de los símbolos y ha comentado que por muy estético que fuera no se pondría algo con el símbolo nazi. "Pero qué son los símbolos, muchacha", ha replicado él.

"Pues si te gusta póntelo porque durante mucho tiempo se ha puesto y no pasa absolutamente nada", ha dicho sobre ponerse una camiseta con un símbolo nazi. Le ha replicado diciéndole que ella no podría ponerse nada nazi por lo que representa y él ha respondido: "Pues no te lo pongas".