Martín Barreiro, meteorólogo de TVE, avisa de que vuelve el invierno a España y de lo que pasará en los próximos días

El meteorólogo Martín Barreiro, uno de los hombres del tiempo de TVE, ha advertido de que "vuelve el invierno" a España en cuestión de horas, aunque también trae buenas noticias por la corta duración de esta corriente de aire frío.

Así lo ha analizado en Directo al Grano y en su perfil oficial de TikTok (@martinbarreiroc): "Vuelve el invierno, será por unas horas, unos días, pero vuelven las temperaturas muy bajas en muchas zonas de España". La irrupción de aire frío, que define como "muy potente", ya se empieza a notar este jueves.

"Está nevando en el Pirineo, nevada también en la cordillera en las próximas horas. La irrupción es muy húmeda, por lo que se traduce en precipitaciones con temperaturas bajas, es decir, en nevadas", ha explicado el meteorólogo.

Precipitaciones desde este jueves

Desde este jueves hay precipitaciones persistentes en el norte peninsular y ha habido chubascos intensos "en la provincia de Castellón, en el noreste, en Cataluña y en las próximas horas van a continuar porque va a seguir persistiendo la precipitación todo lo que queda de hoy y el viernes en el norte peninsular".

Además, ha avisado de que "tenemos hoy avisos activados en el norte, en Cantabria, País Vasco, Navarra y en Girona por esa lluvia y mañana continúan llegando esas precipitaciones a todo el norte peninsular y además serán también en forma de nieve".

El viernes, más lluvias

Barreiro ha advertido de que la acumulación del viernes va a ser "más importante": "Va a ser más larga la precipitación, a lo largo del día sí que irán cediendo esos chubascos". Hay avisos para ese día en Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y en Girona, extendiéndose a más zonas "de la provincia".

También hay avisos por nevadas a mediados de mayo en León, Palencia y en el Vall de Arán: "La cota de nieve bajará hasta los 1.200 metros, pueden ser precipitaciones con tormenta".

"Oleaje también en la costa norte, mañana en el Mediterráneo. Hay avisos también en el sur y en el noreste", ha añadido.

"Malas noticias" para las cosechas

Habrá una bajada de las mínimas durante la noche de este jueves. La primera noche será "fría" o "fresca en muchos casos", dando paso a una tarde de desplome térmico: "En la mitad norte o en el interior, por ejemplo, Segovia o Soria, se van a quedar solo con 11 de temperatura máxima".

Lo ha calificado como valores muy bajos para la época del año actual. El frío más intenso se va a vivir la noche del viernes al sábado, según ha revelado Barreiro. Esta madrugada del sábado dejará valores cercanos a la helada: "De ahí que se llame a esta época del año Santos de Hielo".

Son "malas noticias" para las cosechas: "Lo bueno es que va a durar poquito, parece que la tarde del sábado ya subirán, el domingo subirán y el lunes subirán".